22 сентября примерно в 3:30 в аэропорту Ташкента совершил вынужденную посадку самолёт Boeing-777 компании British Airways, следовавший рейсом BA260 из Исламабада в Лондон. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиачайхана», а затем другие ресурсы, отслеживающие авиарейсы.

Фото: twitter.com/RadarBox24.

По информации пассажиров, публикуемой в Твиттере, причиной посадки стало ухудшение здоровья 83-летней пассажирки. Она скончалась вскоре после посадки.

Пассажиры рейса размещены в терминале международного аэропорта столицы, где находятся весь день. Самолёт не смог продолжить полёт из-за технической неисправности.

Днём British Airways в Твиттере подтвердила, что экипаж развернул самолёт и посадил его в Ташкенте, однако не привела каких-либо деталей.

Пассажиры просят авиакомпанию сообщить, когда будет выполнен рейс, и критикуют её за молчание. Некоторые обратились к премьер-министрам Пакистана и Великобритании.