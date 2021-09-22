Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана пресекли попытку мошенничества, связанную с оформлением документов на земельный участок в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба департамента, ранее судимый за мошенничество А. И. обещал гражданину А. добиться через своих знакомых выделения в Яккасарайском районе 40 соток земли и оформления документов о праве на постоянное пользование участком. За это он получил 40 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведётся следствие.