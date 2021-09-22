Кабинет министров 17 сентября утвердил постановление «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы градостроительной документации», сообщила Norma.uz.

Согласно документу, с 1 октября при проведении экспертизы градостроительной документации:

градостроительная документация рассматривается через национальную информационную систему «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство») в соответствии с классификацией категорий опасности объектов;

проектная документация работ, выполняемых за счет средств госбюджета и приравненных к ним источников, средств внешних инвестиций, полученных под гарантию государства и госорганизаций, рассматривается государственным предприятием «Экспертиза градостроительной документации» или его территориальными филиалами;

проектная документация объектов, финансируемых за счет других источников, рассматривается в соответствии с категориями опасности объектов аккредитованными экспертными организациями — юридическими лицами, госпредприятием «Экспертиза градостроительной документации» или его территориальными филиалами;

положительные заключения экспертизы по проектной документации признаются действительными в случае внесения их экспертными организациями в «Единый реестр экспертных заключений»;

внедряется дифференцированная система расчета стоимости за услуги по проведению экспертизы градостроительной документации экспертными организациями.

Будет разработана и внедрена методика применения текущих цен на строительные материалы, средних цен на эксплуатацию машин и механизмов, а также данных статистики по средней зарплате при подготовке экспертного заключения о стоимости ресурсов, используемых в смете градостроительной документации.

Утверждено положение о порядке проведения экспертизы проектных решений градостроительной и проектной документации на соответствие градостроительной документации по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов.

Положение включает в себя также порядок проведения экспертизы проектной документации юридических и физических лиц на соответствие требованиям законодательства о градостроительстве, сейсмоустойчивости, инженерным изысканиям, показателям энергоэффективности, экологическим противопожарным нормам и правилам, нормам и правилам санитарии, гигиеническим нормативам.

Экспертиза проектной документации не является обязательной для временных и бытовых помещения для сезонных работ, отдельно возводимых малогабаритных объектов объемом не более 300 кубометров, индивидуальных жилых домов этажностью не более двух этажей высотой не более 12 м и общей площадью не более 500 кв. м, а также зданий и сооружений, подлежащих ремонту.