Хокимам трёх районов столицы вынесен выговор, следует из распоряжения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев от 16 сентября, опубликованного на портале E-qaror.

Шавкатбек Иргашев, Жахонгир Иброхимов и Хаёт Инагамов. Фото: хокимият Ташкента

К дисциплинарному взысканию по статье 181 Трудового кодекса привлечены хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов и хоким Янгихаётского района Хаёт Инагамов. Они наказаны в рамках поручения Администрации президента от 16 августа.

Причиной выговора указано «допущение сокращения объёмов промышленного производства».





Из этих данных Госкомстата следует, что индекс физического объема в январе-июне снизился в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском и Янгихаётском районах Ташкента.

В августе 2020 года Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор хокимам пяти районов Ташкента. Тогда были наказаны хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев, бывший хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов, бывший хоким Юнусабадского района Рахмонбек Усманов и бывший хоким Яшнабадского района Ходжиакбар Тиллашайхов.