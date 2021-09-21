Хокимам трёх районов столицы вынесен выговор, следует из распоряжения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев от 16 сентября, опубликованного на портале E-qaror.
Шавкатбек Иргашев, Жахонгир Иброхимов и Хаёт Инагамов. Фото: хокимият Ташкента
К дисциплинарному взысканию по статье 181 Трудового кодекса привлечены хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов и хоким Янгихаётского района Хаёт Инагамов. Они наказаны в рамках поручения Администрации президента от 16 августа.
Причиной выговора указано «допущение сокращения объёмов промышленного производства».
Из этих данных Госкомстата следует, что индекс физического объема в январе-июне снизился в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском и Янгихаётском районах Ташкента.
В августе 2020 года Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор хокимам пяти районов Ташкента. Тогда были наказаны хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев, бывший хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов, бывший хоким Юнусабадского района Рахмонбек Усманов и бывший хоким Яшнабадского района Ходжиакбар Тиллашайхов.
Prospere K
Не знаю насчет хокимов Мирзо-Улугбекского и Янгихаётского района, но хоким Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов показал себя только с хорошей стороны. Лично реагирует на проблемы жителей района, оперативно решает задачи в своей компетенции, сторонник закона и самое главное — грамотный руководитель, которого ранее не хватало в Юнусабадском районе.
Zokirkhoja Isakhodjaev
Да знаем мы эти выговоры. Это можно делать бесконечно. Толку от этого как не было и нет.
После выговора, идёт — узр. Который тоже можно говорить и просить бесконечно