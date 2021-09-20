В странах с развитой рыночной экономикой страхование является стратегическим сектором. Именно оно может защитить государство и его граждан, промышленность и социальную сферу от многих рисков.

Uzinsurance (АО «Узагросугурта»), одна из ведущих участников страхового рынка Узбекистана, проводит структурные изменения для дальнейшего повышения эффективности для обеспечения конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на международном рынке.

В результате этого международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг компании «ВВ-» с прогнозом «стабильный». Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

В отчетах Fitch говорится о том, что Uzinsurance имеет адекватную капитализацию при регулятивной марже платежеспособности, рассчитанной на основе формулы Solvency-I, на уровне 2,07x на конец 2020 года и 1,68x к концу шести месяцев 2021 года.

Также в отчете указано о прибыльном андеррайтинговом результате компании в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, при комбинированном коэффициенте на уровне 96% в 2020 году. Этот показатель улучшился относительно 105% в 2019 году за счет заметного сокращения административных расходов.

Авторитетное международное агентство Fitch оценивает компании, работающие в финансовом секторе в основном с ценными бумагами, различными активами и депозитными портфелями.

Специалисты агентства Fitch обладают многолетним опытом и знанием внутренних экономических механизмов многих стран, которые используются при анализе рынков капитала. Их аналитические отчеты и прогнозы традиционно надежны и прозрачны.

Данный рейтинг компании подтверждает своевременное выполнение обязательств и определяет уровень надежности для потенциальных инвесторов. Это важный показатель для дальнейшего укрепления доверия иностранных инвесторов и местного населения к страховым услугам.

Многие инвесторы во всем мире опираются в своей деятельности на кредитный рейтинг Fitch. Это означает, что Uzinsurance получила возможность расширения деятельности на мировых рынках страхования и перестрахования. Также у компании появится больше возможностей для поддержки местных экспортеров и инвесторов, желающих инвестировать в Узбекистан. Страховое покрытие защитит их от рисков.

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