В Андижане 18 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

На 6-м км трассы 4R130, проходящей по территории махалли Кумакай Алтынкульского района, столкнулись грузовик Dongfeng, управляемый водителем Г. А. (1989 г. р.), Nexia с водителем М. А. (1958 г. р.), Matiz, управляемый М. Ж. (1958 г. р.), а также три Damas под управлением Б. Ю. (1992 г. р.), Ш. М. (1973 г. р.) и H. A. (2000 г. р.).





В результате ДТП пассажир одного из автомобилей Damas скончался в больнице.

Алтынкульское РОВД проводит доследственные мероприятия, говорится в сообщении.