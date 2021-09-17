Сотрудники Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности провели в Чиланзарском районе Ташкента оперативные мероприятия по пресечению оборота крупной партии наркотиков, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГТК.

На первом этапе оперативники остановили автомобиль Cobalt, за которым заранее велось наблюдение, и нашли в салоне три куска гашиша общим весом 82 гр., а также микровесы.

Затем был задержан мужчина, в ручной сумке которого обнаружили девять свёртков наркотических веществ. Экспертиза показала, что в них было более 5,2 кг гашиша и 29 гр опия. Возбуждено уголовное дело.

В ГТК отметили, что за прошедшие 8 месяцев в ходе совместных операций с правоохранительными органами изъято более 271 кг наркотиков.