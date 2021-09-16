Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Душанбе для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 17 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

Президента встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и другие официальные лица.

Шавкат Мирзиёев в четверг проведёт встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана Ибрахимом Раиси и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Участники юбилейного саммита ШОС рассмотрят основные итоги деятельности организации за прошедшие 20 лет, обсудят многостороннее сотрудничество и вопросы глобальной политики и региональной повестки. По итогам саммита будет принята Душанбинская декларация и подписан ряд документов.

Полноправными членами ШОС, созданной в 2001 году, сегодня являются восемь государств — Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.