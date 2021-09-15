Правительство Узбекистана 14 сентября направило в Афганистан 1300 тонн гуманитарной помощи. Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области уточнила, что груз был доставлен на поезде из 25 вагонов и включил в себя муку, масло, мясо, рис и другие товары первой необходимости, а также медицинские изделия и детский трикотаж.

На опубликованных снимках видна надпись на поезде: «Гуманитарная помощь от президента Узбекистана братскому народу Афганистана». Помощь планируется распределить среди малообеспеченных жителей по всей стране.

В состав узбекской делегации вошли специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов. Афганскую сторону представляли замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.

Встреча прошла в доме приёмов российско-афганской компании «Астрас» на территории железнодорожной станции «Хайратон» (Афганистан). Стороны обсудили «вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, развития приграничной торговли, продолжения деятельности совместной рабочей комиссии между Сурхандарьинской областью и провинцией Балх».

В ходе встречи узбекская сторона передала памятные подарки, включая ремесленные сувениры и чапан. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе областного хокимята, афганская сторона ничего не дарила.

По данным МИД Узбекистана, представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за гуманитарную помощь. По словам губернатора провинции Балх Кудратилло Абу Хамзы, она будет способствовать предотвращению продовольственного кризиса в стране.

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