Официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулжанов рассказал подробности передачи гуманитарного груза Афганистану, о которой сообщалось ранее.

Гуманитарная помощь, состоящая из муки, продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану, подчеркнул представитель МИДа.





«Выступивший на церемонии официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид от имени всего афганского народа выразил глубокую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за оказанное огромное внимание, проявленную поддержку и солидарность в эти трудные для страны времена», — сообщил Юсуп Кабулжанов.

На церемонии особо отмечалось, что «в числе первых откликнулся на призыв помочь народу Афганистана именно глава Узбекистана, чья политика рассматривается многонациональным народом Афганистана как истинное проявление гуманизма, братства и добрососедства», подчеркнул представитель МИДа.





Губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза отметил не только своевременность гуманитарного содействия, но и его особую востребованность. По его словам, эта помощь будет на деле способствовать преодолению Афганистаном последствий пандемии, а также реальному предотвращению возможного гуманитарного и продовольственного кризиса в стране.