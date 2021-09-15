26 сентября установлено Днём сотрудников органов Службы государственной безопасности Узбекистана. Закон об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщило Министерство юстиции.

Напомним, Сенат одобрил закон в конце августа. При обсуждении документа сенаторами отмечалось, что история СГБ «фактически восходит» к указу первого президента страны от 26 сентября 1991 года, которым был упразднён союзно-республиканский Комитет государственной безопасности Узбекской ССР и образована Служба национальной безопасности, подчинённая президенту.

«Служба национальной безопасности Республики Узбекистан должна заниматься в первую очередь вопросами разведки, контрразведки и борьбой с организованной преступностью. Предусмотреть ликвидацию всех структурных подразделений и отделов бывшего КГБ, не связанных с вышеперечисленными функциями и противоречащих Конституции Республики Узбекистан», — говорилось в том указе.

До этого днём Службы госбезопасности было 5 апреля — в этот день в 2018 году глава государства подписал закон «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан». Служба подчиняется и подотчётна непосредственно президенту.

Согласно закону, «основными задачами Службы государственной безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и иных государственных интересов Республики Узбекистан от внешних и внутренних угроз, укрепление законности и обеспечение верховенства закона, а также предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, отнесенных к полномочиям Службы государственной безопасности».

Закон об установлении Днём Службы госбезопасности 5 апреля был подписан президентом 2 октября 2018 года. С принятием нового закона он утратил силу.

«Сегодня празднование 5 апреля в качестве Дня Службы государственной безопасности (30-летия службы) вызывает противоречия при учёте деятельности органов государственной безопасности, так как за прошедшие годы (2006, 2011 и 2016 годы) к торжественным юбилеям службы приглашались иностранные партнеры Службы государственной безопасности и им вручались памятные знаки. Поэтому логично, чтобы после празднования 30-летия государственной независимости Республики Узбекистан 26 сентября отмечался праздник 30-летия Службы государственной безопасности», — говорилось в августовском сообщении Сената.

В сообщении также отмечалось, что принятие закона «позволит повысить морально-психологический настрой сотрудников Службы государственной безопасности, ещё больше усилить чувство гордости за службу, сохранить традиции „устоз-шогирд“ среди поколений, проявить уважение и почёт к ветеранам службы, а также укрепить имидж органов государственной безопасности среди зарубежных партнеров».