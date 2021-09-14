10 сентября состоялось грандиозное открытие большого современного комплекса Medion Innovation.

В торжественном открытии приняли участие выдающийся боксер и легенда мирового бокса Константин Цзю, трехкратная чемпионка мира по гимнастике Оксана Чусовитина, сенаторы Олий Мажлиса Носирбек Абдуллахонов и Бахтиер Умаров, хоким Шайхантахурского района Абдукаххар Тухтаев, заслуженная артистка Узбекистана Рано Шодиева и многие другие.





Одной из особенностей Medion Innovation является то, что он включает в себя не только медицинский центр, но и спортивный комплекс, а также учебный центр.

Комплекс Medion Innovation спроектирован по международным стандартам и оснащен современным оборудованием.





Команда опытных отечественных и зарубежных специалистов будет проводить операции в области кардиохирургии под руководством заслуженного врача и автора первой пересадки сердца в Украине — Бориса Тодурова. В связи с этим планируется проведение благотворительных операций совместно с фондом «Мехрли юрак».

Спорткомплекс Medion Sport предлагает своим посетителям высококачественный сервис, оборудование от ведущих зарубежных производителей, персональные тренинги и различные мастер-классы от звезд мирового уровня.





Medion Academy — учебный центр, вместимость которого составляет 400 человек. Он создан для проведения различных конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и выставок.





Лекционный зал вмещает 250 человек. Также есть возможность прямой трансляции из операционного блока для получения ценного опыта от зарубежных специалистов.

Call-центр: 1223.

Телефон Medion Sport: (+998) 99−180−00−04.

Адрес: ул. Абдуллы Кадыри, 39.

Instagram: @medion_sport, @medionuz

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