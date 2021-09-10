Президент Шавкат Мирзиёев 10 сентября встретился с членами паралимпийской сборной Узбекистана, родителями и наставниками спортсменов. Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», на встрече глава государства подвёл итоги выступлений национальной команды на летней Паралимпиаде в Токио и высказался о дальнейших мерах по развитию паралимпийского движения.

Узбекистан завоевал 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Из этих 19 медалей 11 принесли спортсменки. Глава государства назвал это «беспрецедентным событием в нашей истории».

Узбекистан занял 16 место среди 160 стран, в Азии и СНГ — 4-е место, в Центральной Азии — 1-е место.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за успех параатлетов, а также их наставников — Альфию Ибрагимову, Бобура Кузиева, Сардора Абдухаликова, Азизжона Норматова, Шамсиддина Саидова, Мавлонбек Хайдарова и Григория Камуля. Президент также выразил благодарность родителям спортсменов.

По его словам, было непросто достичь таких результатов в условиях пандемии.

«В первые дни соревнований в Токио в отношении 25 наших спортсменов приняли жесткие карантинные требования, что вызвало серьёзные проблемы. По этим причинам дзюдоистки Лобар Хуррамова, Севинч Салаева, Васила Алибаева, претендовавшие на победы в своих направлениях, не смогли принять участие в соревнованиях», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что победители и призёры будут награждены денежными призами, автомобилями и квартирами в Ташкенте. Золотые медалисты получили от имени президента автомобили Tahoe и трёхкомнатные квартиры в столице. Вице-чемпионам подарили машины Traverse и двухкомнатные квартиры, а бронзовым призёрам — автомобили Trailblazer и ключи от однокомнатных квартир. Для спортсменов-медалистов также предусмотрены призовые в размере 200 тысяч долларов за золотую медаль, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно.

Фото: пресс-служба президента.

По его словам, уже с сегодняшнего дня необходимо начать системную подготовку к Паралимпиаде 2024 года в Париже и завоевать лицензии по настольному теннису, фехтованию, стрельбе из лука, велоспорту, конному спорту, бадминтону.

«Мы привлечём самых опытных иностранных тренеров и специалистов, чтобы тщательно подготовиться к следующим Паралимпийским играм. Вместе с тем, нам нужно разработать и реализовать программы развития паралимпийского движения среди лиц с ограниченными возможностями на местах», — заявил он.

Кроме того, намечено совершенствование системы по отбору талантливых атлетов по пара-спорту и формированию их резерва.

В частности, планируется внедрить в спортивных образовательных учреждениях учебные программы и методики, создать в них паралимпийские отделения, выделить дополнительные квоты.

Шавкат Мирзиёев поручил в течение двух месяцев организовать специальные группы для детей с ограниченными возможностями в спортивных школах.

Совместно с медико-социальной экспертной комиссией поручено на системной основе наладить селекционную работу.

С 2022/2023 учебного года ожидается открытие Института по подготовке специалистов по паралимпийским видам спорта при Паралимпийском комитете.

Кроме того, намечено обеспечить участие узбекистанцев в международных соревнованиях по паралимпийским зимним видам спорта. Для этого поручено создать условия для параатлетов в ледовом дворце Humo Arena и горно-лыжном комплексе «Амирсой».

Шавкат Мирзиёев предложил создать в составе Паралимпийского комитета «Школ мужества» с привлечением спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов.

«Было бы здорово, если бы наша молодежь, как и вы, проявляющие высокую волю и упорство, выступила в роли ведущих представителей этой школы. К сожалению, сегодня есть молодые люди, которые, столкнувшись с небольшим препятствием или трудностью в жизни, теряют себя, разочаровываются и идут по ложному пути», — отметил он.

Глава государства попросил параатлетов при встрече с молодыми людьми в учебных заведениях, рабочих коллективах, особенно в махаллях, рассказать им о своей жизни, о своём трудном пути, о том, как они преодолевают трудности. «Тогда они обязательно последуют за вами… Такова жизнь. В жизни будут разные сложности. Каждый имеет право найти свое место в жизни. Хорошие или плохие — все равно мои дети, завтра я буду за них отвечать», — сказал Шавкат Мирзиёев.