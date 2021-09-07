Вечером 6 сентября в Ташкент вернулась делегация Узбекистана, принимавшая участие в XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Торжественная церемония встречи паралимпийцев состоялась в международном аэропорту столицы, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Основная часть мероприятий прошла в расположенном в Ташкентской области парке «Новый Узбекистан», куда члены сборной и спортсмены отправились на двухэтажных автобусах, проезжая через центральные улицы столицы.

В парке героев Паралимпиады с приветственной речью встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипова и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов. Состоялась церемония награждения чемпионов и призёров.

Золотые медалисты получили от имени президента автомобили Tahoe и трёхкомнатные квартиры в столице. Вице-чемпионам подарили машины Traverse и двухкомнатные квартиры, а бронзовым призёрам — автомобили Trailblazer и ключи от однокомнатных квартир. Напомним, для спортсменов-медалистов также предусмотрены призовые в размере 200 тысяч долларов за золотую медаль, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно.

В завершение мероприятия в честь паралимпийской сборной был запущен салют.

Узбекистан завершил Паралимпийские игры в Токио на 16-м месте, спортсмены сборной завоевали 19 медалей — 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Больше всего — в паралёгкой атлетике и парадзюдо.

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