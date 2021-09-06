В Токио 5 сентября завершились XVI летние Паралимпийские игры, в которых национальную сборную Узбекистана по 8 видам спорта представили 44 спортсмена — 25 мужчин и 19 женщин.
По итогам соревнований узбекские параатлеты завоевали 19 медалей — 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Это позволило команде занять 16 место среди 162 делегаций.
Как среди азиатских государств (Китай, Япония и Иран), так и стран ближнего зарубежья (Россия, Украина и Азербайджан) Узбекистан стал четвёртым, а среди государств Центральной Азии и тюркских стран — первым.
Количество медалей по видам спорта:
- паралёгкая атлетика (9) — пять золотых, две серебряные и две бронзовые;
- парадзюдо (6) — две золотые, две серебряные и две бронзовые;
- параплавание (2) — две бронзовые;
- пауэрлифтинг — одна серебряная;
- паратаэквондо — одна золотая.
Все медалисты:
- «Золото»: Хусниддин Норбеков, Бобиржон Омонов, Мохигул Хамдамова, Нозимахон Каюмова, Сафия Бурханова, Учкун Куранбаев, Феруз Саидов, Гулжаной Наимова;
- «Серебро»: Нурхон Курбанова, Асиля Мирзаёрова, Давурхон Кароматов, Парвина Самандарова, Руза Кузиева;
- «Бронза»: Элбек Султонов, Нурхон Курбанова, Шариф Халилов, Нафиса Шерипбоева, Ислам Асланов, Шохсанамхон Тошпулатова.
Согласно постановлению президента (ПП-5160) от 25 июня, за завоеванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно.
Лучшей командой Паралимпиады-2020 с 207 медалями стал Китай, второе место заняла Великобритания — 124 медалей, на третьем месте — США с 104 медалями.
Фото: olympics.com
Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро представители сборной Узбекистана также заняли 16-е место, завоевав 31 медаль — 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых.
Делегация Узбекистана вернётся в Ташкент вечером 6 сентября. Ожидается, что паралимпийцы отправятся в Национальный олимпийский комитет на двухэтажных автобусах, из-за чего в понедельник с 18:00 до 23:00 временно будет ограничено движение на некоторых улицах столицы, сообщили в хокимияте Ташкента.
A n d J O N
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