В Токио 5 сентября завершились XVI летние Паралимпийские игры, в которых национальную сборную Узбекистана по 8 видам спорта представили 44 спортсмена — 25 мужчин и 19 женщин.

По итогам соревнований узбекские параатлеты завоевали 19 медалей — 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Это позволило команде занять 16 место среди 162 делегаций.

Как среди азиатских государств (Китай, Япония и Иран), так и стран ближнего зарубежья (Россия, Украина и Азербайджан) Узбекистан стал четвёртым, а среди государств Центральной Азии и тюркских стран — первым.

Количество медалей по видам спорта:

паралёгкая атлетика (9) — пять золотых, две серебряные и две бронзовые;

парадзюдо (6) — две золотые, две серебряные и две бронзовые;

параплавание (2) — две бронзовые;

пауэрлифтинг — одна серебряная;

паратаэквондо — одна золотая.

Все медалисты:

«Золото»: Хусниддин Норбеков, Бобиржон Омонов, Мохигул Хамдамова, Нозимахон Каюмова, Сафия Бурханова, Учкун Куранбаев, Феруз Саидов, Гулжаной Наимова;

Хусниддин Норбеков, Бобиржон Омонов, Мохигул Хамдамова, Нозимахон Каюмова, Сафия Бурханова, Учкун Куранбаев, Феруз Саидов, Гулжаной Наимова; «Серебро»: Нурхон Курбанова, Асиля Мирзаёрова, Давурхон Кароматов, Парвина Самандарова, Руза Кузиева;

Нурхон Курбанова, Асиля Мирзаёрова, Давурхон Кароматов, Парвина Самандарова, Руза Кузиева; «Бронза»: Элбек Султонов, Нурхон Курбанова, Шариф Халилов, Нафиса Шерипбоева, Ислам Асланов, Шохсанамхон Тошпулатова.

Согласно постановлению президента (ПП-5160) от 25 июня, за завоеванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно.

Лучшей командой Паралимпиады-2020 с 207 медалями стал Китай, второе место заняла Великобритания — 124 медалей, на третьем месте — США с 104 медалями.

Фото: olympics.com

Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро представители сборной Узбекистана также заняли 16-е место, завоевав 31 медаль — 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых.

Делегация Узбекистана вернётся в Ташкент вечером 6 сентября. Ожидается, что паралимпийцы отправятся в Национальный олимпийский комитет на двухэтажных автобусах, из-за чего в понедельник с 18:00 до 23:00 временно будет ограничено движение на некоторых улицах столицы, сообщили в хокимияте Ташкента.