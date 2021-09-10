В Пахтакорском районе Джизакской области асфальтоукладочная машина насмерть задавила шестилетнего ребёнка. Информацию об этом, появившуюся на сайте Aniq.uz, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Инцидент произошёл вечером 7 сентября. Мальчик подъехал к задней части асфальтукладчика, работавшего в махалле. Водитель, двигаясь назад, не заметил ребёнка, в результате он погиб.
По данным Генпрокуратуры, следственный отдел при ОВД Пахтакорского района возбудил уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.
Дмитрий Недоступов
Погиб ребенок -Ужасная трагедия. А виноват опять крайний-водитель. А печему ребенок оказался в месте производства работ?, почему место работ не было ограждено? Кто должен был контролировать движение задним ходом машины?, До тех пор пока ответственные лица не будут нести за это ответственность, подобнае трагедии будит иметь место. В Ташкенте по улице Нукус устраивали тротуары с велодорожками и все пешеходы вынуждены были передвигаться по проезжей части дорого и никакого ограждения, ни каких знаков. И все это проходило под окнами кабинетов Миробадского хокимияти. А вы говорите — Джизак. Организаторы работ должны нести ответственность, на то есть Нормативные требования.