В Пахтакорском районе Джизакской области асфальтоукладочная машина насмерть задавила шестилетнего ребёнка. Информацию об этом, появившуюся на сайте Aniq.uz, подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Инцидент произошёл вечером 7 сентября. Мальчик подъехал к задней части асфальтукладчика, работавшего в махалле. Водитель, двигаясь назад, не заметил ребёнка, в результате он погиб.

По данным Генпрокуратуры, следственный отдел при ОВД Пахтакорского района возбудил уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.