В пятницу, 10 сентября, на погоду в Узбекистане продолжает влиять антициклон, который принес с собой прохладный воздух с районов Поволжья, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дневная температура снизилась до +24…+27 градусов, что на 2−4 градуса ниже среднемноголетних значений. По большей части Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков, лишь по горным районам республики местами возможен дождь, в высокогорьях местами не исключен переход дождя в снег.

В отдельных районах возможно усиление ветра до 17−22 м/с.

В субботу и воскресенье за счет влияния холодного антициклона ночная температура воздуха понизится до +12…+15 градусов, а днем воздух начнет постепенно прогреваться, и в воскресенье температура повысится до +27…+30.