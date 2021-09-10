В Ташкенте и Ташкентской области 10 сентября были задержаны 29 женщин, которые подозреваются в пропаганде идей религиозной экстремистской организации «Хизб-ут тахрир», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Задержания произведены в ходе «оперативных мероприятий по пресечению преступной деятельности членом „Женского крыла“ экстремистской организации „Хизб-ут тахрир“», говорится в сообщении. Женщины проживают в Шайхантахурском, Учтепинском, Алмазарском, Сергелийском и Яккасарайском районах столицы, а также в Зангиатинском, Ташкентском и Кибрайском районах Ташкентской области.

По данным МВД, задержанные через интернет и разные мессенджеры общались с членами «Хизб-ут тахрир» Л. Умаровой (1970 г. р.) и М. Сайдаминовой (1974), которые находятся в розыске по уголовным делам, возбуждённым по статьям 159 (посягательства на конституционный строй Узбекистана) и 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса.

На основе указаний этих женщин задержанные пропагандировали среди населения идеи «Хизб-ут тахрир» и агитировали за вступление в ряды этой организации, говорится в сообщении.

«В местах проживания данных женщин и в их мобильных устройствах обнаружены материалы экстремистского содержания… В настоящее время продолжаются следственные действия для дачи правовой оценки их действиям и привлечения их к ответственности», — отметили в МВД.