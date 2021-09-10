В Ташкенте и Ташкентской области 10 сентября были задержаны 29 женщин, которые подозреваются в пропаганде идей религиозной экстремистской организации «Хизб-ут тахрир», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.
Задержания произведены в ходе «оперативных мероприятий по пресечению преступной деятельности членом „Женского крыла“ экстремистской организации „Хизб-ут тахрир“», говорится в сообщении. Женщины проживают в Шайхантахурском, Учтепинском, Алмазарском, Сергелийском и Яккасарайском районах столицы, а также в Зангиатинском, Ташкентском и Кибрайском районах Ташкентской области.
По данным МВД, задержанные через интернет и разные мессенджеры общались с членами «Хизб-ут тахрир» Л. Умаровой (1970 г. р.) и М. Сайдаминовой (1974), которые находятся в розыске по уголовным делам, возбуждённым по статьям 159 (посягательства на конституционный строй Узбекистана) и 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса.
На основе указаний этих женщин задержанные пропагандировали среди населения идеи «Хизб-ут тахрир» и агитировали за вступление в ряды этой организации, говорится в сообщении.
«В местах проживания данных женщин и в их мобильных устройствах обнаружены материалы экстремистского содержания… В настоящее время продолжаются следственные действия для дачи правовой оценки их действиям и привлечения их к ответственности», — отметили в МВД.
R. Lewine
Ну неудивительно. В последнее время идеи консервативного Ислама только так разрослись в нашем обществе. Появились блогеры, которые толкают провокационные эфиры. За талибов у нас сколько народу радуется? Ох тревожно за происходящее. Раньше их жестко держали, а в последнее время распустили.
Zafar Karimov
Почему то наши доблестные органы всегда впереди планеты всей при поиске террористов, но при этом не могут найти людей которые загубили Сардобу. Не могут найти причины по которым десятки детей отравились в детском саду в Аккургане.