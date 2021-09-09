Авиакомпания Qatar Airways (Катар) 7 сентября получила эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных полётов в Узбекистан по маршруту «Доха — Ташкент — Доха».

Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A320, Airbus A321, Airbus A350, Boeing 777 и Boeing 787, сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта.

Узбекистан и Катар подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении в начале июня в ходе первого визита главы МИД Катара Шейха Мухаммада бин Абдулрахмана бин Джасема Аль Тани в Узбекистан.