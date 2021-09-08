6 сентября по всему Узбекистану зазвенели первые звонки, зазывая учеников в школу. В этот день тысячи школ открыли свои двери для жаждущих знаний учеников, а родители, полные надежд и ожиданий, отправили своих детей в путь к свету знаний.

Первый день нового учебного года стал особенным для жителей села Откамар, которое расположено недалеко от производственного объекта «ЛУКОЙЛ» в Кашкадарьинской области.

Учебный год в школе №2 начался традиционной линейкой и продолжился торжественным мероприятием, посвященному запуску в эксплуатацию очередного благотворительного проекта компании «ЛУКОЙЛ».

В качестве подарка к 30-летию независимости Узбекистана по просьбе жителей села компания «ЛУКОЙЛ» возвела тротуар вдоль автотрассы.





В торжественном мероприятии принял участие начальник цеха добычи нефти и газа (нефтегазодобывающего промысла Гиссар) Константин Пастуховский.

«Компания „ЛУКОЙЛ“ искренне верит, что, проложив тротуарную дорогу, мы также прокладываем безопасный путь к просвещению детей», — отметил Константин Пастуховский на торжественной церемонии.





В рамках реализации проекта компания «ЛУКОЙЛ» построила более 2000 м тротуарной дороги, два пешеходных моста длиной 9 и 18 м, шесть пешеходных переходов, установила 32 дорожных знака и 12 водопропускных труб. Общая стоимость реализации благотворительного проекта составляет 85 тысяч долларов.

Благодаря реализованному проекту путь детей к знаниям и домой стал безопасным.

На торжественном мероприятии также выступил председатель махаллинского комитета Откамар Дехканабадского района Абдужаббор Абдимуродов.

«Я искренне благодарен компании „ЛУКОЙЛ“ за постоянную поддержку. Наша просьба о строительстве тротуара также была услышана руководством „ЛУКОЙЛ“. Благодаря слаженному и профессиональному подходу к реализации проекта строительство тротуаров было завершено в короткий срок. Сегодня я испытываю настоящее счастье, наблюдая, как ребятишки нашего села весело и без всякого страха шагают по тротуарам», — выразил благодарность за строительство важного для жителей тротуара председатель махаллинского комитета Откамар.





Еще одним подарком «ЛУКОЙЛа» для учеников региональных школ №2, №25, №64 стали рюкзаки со светоотражающими элементами и школьными принадлежностями, которые прослужат орудием на пути к знаниям.





Будучи социально-ответственной компанией, «ЛУКОЙЛ» на постоянной основе поддерживает не только культуру безопасности, но и вносит вклад в развитие инфраструктуры, сферы образования и здравоохранения в регионах присутствия.





Среди реализованных уже «ЛУКОЙЛом» социальных проектов в Кашкадарьинской области — установка насосов для обеспечения водой горных сел в Дехканабадском районе, ремонт интерната для незрячих детей в Карши, оснащение и обеспечение питьевой водой интернатов и школ, создание класса робототехники для каршинских школьников.

На данный момент реализуется один из крупнейших социальных проектов «ЛУКОЙЛа» в Кашкадарье — строительство специализированного детского сада с реабилитационным центром в Карши, который даст возможность сотням ребятишек с отклонениями в физическом развитии получать квалифицированную медицинскую реабилитацию и подарит шанс на полноценную жизнь.

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