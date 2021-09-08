После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса 8 сентября 2016 года провели совместное заседание. На нём было принято решение о временном возложении обязанностей и полномочий главы государства на Шавката Мирзиёева, который тогда занимал пост премьер-министра страны. «Газета.uz» рассказывает об основных моментах этого политического события, текстовый репортаж которого подготовлен Daryo.uz.

Заседание, начавшееся с минуты молчания в память об Исламе Каримове, вёл спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов. Первым выступил Нигматилла Юлдашев, который в тот период был председателем Сената (ныне — генеральный прокурор).

Согласно статье 96 Конституции, в случае, если действующий президент не в состоянии выполнять свои обязанности, его функции и полномочия временно возлагаются на главу Сената, а президентские выборы должны быть проведены в полном соответствии с законом в течение трёх месяцев. Но тогда Нигматилла Юлдашев заявил, что не может взять на себя такую ответственность. Он объяснил это тем, что до этого работал только в органах юстиции и прокуратуры, и не обладает достаточным опытом на руководящих должностях в других органах государственной власти и управления.

«Считаю, что накопленного за полтора года опыта в качестве председателя Сената недостаточно для решения важных задач, касающихся политического, социального и экономического развития страны, обеспечения общественной безопасности. Учитывая вышесказанное и понимая то, какой большой ответственностью является временное исполнение обязанностей президента Узбекистана, прошу вас не возлагать на меня эти обязанности и полномочия», — сказал бывший председатель Сената.





Нигматилла Юлдашев. Фото: телеканал «Узбекистан».

Он подчеркнул, что всесторонне достойным на этот пост кандидатом является глава правительства Шавкат Мирзиёев, и попросил сенаторов и депутатов поддержать данное предложение.

Выступивший следующим депутат, директор Национального центра по правам человека, Акмаль Саидов (ныне также первый заместитель спикера Закпалаты), заявил, что в качестве юриста может рассказать о конституционно-правовых обоснованиях данной инициативы. Так, согласно части 9 статьи 81 Конституции и статье 11 закона о Сенате, совместные заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса можно провести по вопросу временной передачи президентских полномочий, сказал он. Конкретно этот вопрос не приведён в указанных статьях, но там отмечается, что совместные заседания по согласованию палат могут проводиться и по иным вопросам.

Акмаль Саидов. Фото: телеканал «Узбекистан».

В качестве второго обоснования он привёл статью 82 Конституции (Законодательная палата и Сенат по вопросам, отнесенным к их ведению, принимают постановления) и статью 6 закона «О нормативно-правовых актах», согласно которым постановление палат имеет статус закона.

«Третье обоснование — нет ни одного конституционного и правового ограничения или нормы, которые могли бы запретить председателю Сената не брать на себя временные обязанности и полномочия президента. Это право председателя Сената свободно выбирать профессию. Это закреплено и в статье 37 Основного закона (каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы / Запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда — ред.)», — заявил в тот день Акмаль Саидов.

Парламентарий заявил, что более 30 лет знаком с Шавкатом Мирзиёевым — ещё будучи преподавателем в университете.

«Но с 1990 года Шавкат Миромонович уже почти 15 лет является депутатом национального парламента, возглавлял мандатную комиссию. Тогда мандатная комиссия утверждала передачу полномочий народным депутатам после выборов народом — тогда еще не было Избирательной комиссии. Например, я слышал более 10 выступлений Шавката Миромоновича, сначала на выборах депутатов Верховного Совета, а затем Олий Мажлиса. С этой точки зрения Шавкат Миромонович знает все тонкости законотворчества — как подготовить и принять закон», — отметил он.

Рахмонбек Усманов. Фото: телеканал «Узбекистан».

Бывший хоким Ташкента Рахмонбек Усманов (ныне глава Ташкентского метрополитена) отметил роль Шавката Мирзиёева в обеспечении стабильных цен на рынках страны.

«Осенью и весной рынок кардинально отличался. Весной половина наших рынков пустовала. Весной цены увеличивались в три-четыре раза, а на некоторые товары — в пять раз. Теперь вы сами видите ситуацию — независимо от того, в какое время вы заходите на рынок, будь то лето, зима или весна, можете увидеть обилие товаров, их разновидность и, самое главное, цены никогда не отличаются друг от друга кардинально. Думаю, что основная причина этого в том, что Шавкат Миромонович правильно организовал и поддержал работу фермеров, а вторая — строительство холодильных складов большой вместимости не только в регионах, но и в Ташкенте, по всей стране. В последнее время цены на мясо в Ташкенте не меняются уже три года, уважаемые депутаты, сенаторы. Сейчас цена на картофель и лук такая же, как в 2012 году», — заявил он.

Экс-градоначальник также выделили организаторские способности Шавката Мирзиёева, благодаря которому Ташкент «претерпел кардинальные изменения и стал одним из самых комфортных и красивых мест в мире для жизни».

О кандидатуре Шавката Мирзиёева также высказался Рустам Азимов, занимавший в тот период пост первого заместителя премьер-министра — министра финансов Узбекистана.

«В качестве члена правительства могу сказать, что он звонит даже в 2:00 часа ночи, даёт поручения. Когда утром приходим на работу, появляются вопросы и просим соединить с ним, нам говорили „нет“ и сообщали, что с 6:00 проводит селектор… Такую работоспособность можно редко увидеть не только в нашей стране, но и в мире», — подчеркнул он.





Рустам Азимов. Фото: телеканал «Узбекистан».

Бывший глава Минфина называл Шавката Мирзиёева «настоящим учеником и политическим сыном» Ислама Каримова.

«В каждом своём решении Шавкат Миромонович, прежде всего, думает об интересах обычных людей. Насколько удовлетворяются интересы простых людей? Не на бумаге, не в красивых лозунгах, а на деле. Хочу сказать, что Шавкат Миромонович был и остаётся настоящим, преданным учеником главы государства. На мой взгляд, будет правильным, если назвать Шавката Миромоновича политическим наследником главы государства», — заявил тогда Рустам Азимов.

Полный список спикеров на совместном заседании (должности указаны на момент заседания):

Содикжон Турдиев, заместитель председателя Законодательной палаты, председатель исполкома Политсовета УзЛиДеП;

заместитель председателя Законодательной палаты, председатель исполкома Политсовета УзЛиДеП; Сарвар Отамуротов, заместитель председателя Законодательной палаты, председатель исполкома Центрального совета Демократической партии «Миллий тикланиш»;

заместитель председателя Законодательной палаты, председатель исполкома Центрального совета Демократической партии «Миллий тикланиш»; Хотамжон Кетмонов, заместитель председателя Законодательной палаты, председатель Центрального совета Народно-демократической партии;

заместитель председателя Законодательной палаты, председатель Центрального совета Народно-демократической партии; Наримон Умаров, заместитель председателя Законодательной палаты, председатель политсовета Социал-демократической партии «Адолат»;

заместитель председателя Законодательной палаты, председатель политсовета Социал-демократической партии «Адолат»; Борий Алиханов, заместитель председателя Законодательной палаты, председатель Центрального совета Экологического движения;

заместитель председателя Законодательной палаты, председатель Центрального совета Экологического движения; Садык Сафаев, председатель комитета Сената;

председатель комитета Сената; Муса Эрниязов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана — заместитель председателя Сената Узбекистана;

председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана — заместитель председателя Сената Узбекистана; Акмаль Саидов, председатель комитета Законодательной палаты;

председатель комитета Законодательной палаты; Шавкат Салихов, президент Академии наук, член Сената;

президент Академии наук, член Сената; Зойир Мирзаев, хоким Самаркандской области, член Сената;

хоким Самаркандской области, член Сената; Баходир Ганиев, председатель Центрального совета молодежного общественного движения «Камолот»;

председатель Центрального совета молодежного общественного движения «Камолот»; Агриппина Шин, директор Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий, член Сената;

директор Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий, член Сената; Саидислом Сайдуллаев, глава фермерского хозяйства «Ëкутхон Саид» Букинского района Ташкентской области;

глава фермерского хозяйства «Ëкутхон Саид» Букинского района Ташкентской области; Шухрат Абдурахманов, хоким Андижанской области, член Сената;

хоким Андижанской области, член Сената; Икбол Мирзо, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана, член Сената;

заместитель председателя Союза писателей Узбекистана, член Сената; Рахмонбек Усманов, хоким Ташкента, член Сената;

хоким Ташкента, член Сената; Александр Фармонов, председатель правления — генеральный директор Алмалыкского горно-металлургического комбината, член Сената;

председатель правления — генеральный директор Алмалыкского горно-металлургического комбината, член Сената; Мухиддин Эсанов, хоким Бухарской области, член Сената;

хоким Бухарской области, член Сената; Зафар Рузиев, хоким Кашкадарьинской области, член Сената;

хоким Кашкадарьинской области, член Сената; Эркинжон Турдимов, хоким Навоийской области, член Сената;

хоким Навоийской области, член Сената; Гулистан Аннаклычева, главный редактор газеты «Каракалпак Тонги», член Сената;

главный редактор газеты «Каракалпак Тонги», член Сената; Т ожимурод Мамараимов, хоким Сурхандарьинской области, член Сената;

хоким Сурхандарьинской области, член Сената; Энахон Сиддикова, руководитель Ферганского областного отделения Союза писателей, член Сената;

руководитель Ферганского областного отделения Союза писателей, член Сената; Абдукодир Ташкулов, депутат Законодательной палаты;

депутат Законодательной палаты; Мавлудахон Ходжаева, депутат Законодательной палаты;

депутат Законодательной палаты; Рустам Азимов, первый заместитель премьер-министра — министр финансов.





Шавкат Мирзиёев. Фото: телеканал «Узбекистан».

После этого выступил и сам Шавкат Мирзиёев, который начал выступление с соболезнований супруге и дочери первого президента Татьяне Каримовой и Лоле Каримовой-Тилляевой.

Он отметил, что «впервые в истории такое важное заседание проходит без участия Ислама Каримова».

«Такое ощущение, что как будто он сейчас войдёт в зал. Нам всем кажется, будто наш уважаемый президент задержался из-за чего-то и сейчас придёт. Надеюсь, правильно воспримите, если скажу, что все мы думаем об этом», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Я думаю, что каждый, кто присутствует на сегодняшнем заседании, может почувствовать дух и дыхание нашего великого лидера в этом зале. Бессмертные идеи, мысли и указания первого президента настолько глубоко укоренились в наших сердцах и умах, что неизбежно станут основой и опорой для всех нас в нашем стремлении к будущему», — заявил он.

Продолжая свою речь бывший премьер-министр вспомнил о первых годах независимости, когда разрабатывалась Конституция, а он был членом рабочей группы.

«Была большая борьба, было много игр. Если бы он [Ислам Каримов] не настоял, не было бы такой 25-летней истории, системы, дисциплины, признания, мир бы не признал. Как сейчас помню, в здании ЦК КПСС Узбекистана писал свои руками, если приносили 24 страниц, отдавал 26, дописав от руки. Встречался с членами конституционной комиссии не один или два раза, а по десять раз, убеждал их. 80% сидевших в тот момент не верили в эту Конституцию, извините меня, не верили в завтрашний день», — вспомнил Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев заверил, что будет «непреклонно и строго соблюдать все жизненные принципы, которые нам завещал Ислам Абдуганиевич Каримов».

«Сделаю своими основными критерием и требованием его мудрые учения, которые гласят, что руководитель всегда должен жить проблемами людей, заботами народа, осуществлением их желаний, отказавшись от своего покоя и не щадя себя», — заявил тогда премьер.





Предложение о возложении обязанностей и полномочий президента на премьер-министра было единогласно одобрено 147 депутатами, после чего принято соответствующее совместное постановление палат парламента.