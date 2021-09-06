Заместитель хокима Баяутского района, начальник управления по поддержке махалли и семьи Саодат Мирзаева скончалась в возрасте 51 года, сообщила пресс-служба администрации района в Сырдарьинской области.

Ранее она проходила лечение в Научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови в Ташкенте, отметили в пресс-службе.

На должности замхокима Саодат Мирзаева работала с июня 2020 года. Родилась в 1969 году в Баяутском районе Сырдарьинской области. За годы трудовой деятельности работала воспитателем в детском саду, педагогом и заместителем директора по духовно-просветительской работе в школе.