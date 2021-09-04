Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов в ходе открытого диалога 4 сентября ответил на вопрос, будут ли изменения в требованиях к школьной форме в новом учебном году. По его словам, действующие требования остаются в силе (обязательную единую школьную форму планировалось ввести с 2019—2020 учебного года, однако потом срок был отодвинут до 2024−2025 учебного года).

В то же время с нынешнего учебного года девочкам в порядке исключения будет разрешено посещать школу в платках и тюбетейках белого и светлых цветов, сообщил министр. Платок должен быть завязан сзади.

«Глава нашего государства поставил очень важную задачу об обязательности образования всех наших детей. От большого количества родителей поступают обращения по этому поводу», — сказал Шерзод Шерматов.

Он привёл слова президента Шавката Мирзиёева, который в поздравлении с Днём учителя и наставника в прошлом году процитировал Индиру Ганди: «Обучив одну девочку, вы обучите целую семью».

«Учитывая обращения многих родителей, в соответствии с нашими национальными ценностями, девочкам в порядке исключения, отдельно от постановления (которым утверждены требования к школьной форме, в частности, запрет на ношение в школе головных уборов и религиозной символики — ред.), с этого учебного года мы намерены разрешить находиться в школе в национальных платках и тюбетейках белого или светлых цветов», — сказал глава МНО.

Он добавил, что девочки также могут носить рубашки с удлинённым воротником. Министр подчеркнул, что это исключение, и оно не означает, что все должны ходить в школу в такой форме, и принуждать кого-либо одеваться именно так недопустимо.

«Наша цель, уважаемые родители, — дать образование нашим девочкам. Наши анализы за последние несколько лет показывают, что показатели по обучению и поступлению в вузы самые низкие в старом городе Ташкента — Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах», — отметил министр.

В Ферганской долине самый высокий показатель по обучению в Фергане, а в Маргилане, который находится всего в 50 километрах, он самый низкий, добавил министр. Так же и в Коканде. Это касается не только девочек, но и мальчиков.

Шерзод Шерматов обратился к педагогам с просьбой не создавать препятствий для девочек, желающих посещать школу в одежде, соответствующей национальным традициям.

Он отдельно подчеркнул, что школы не должны создавать проблемы для учеников, пришедших по какой-либо причине без формы в первый учебный день — 6 сентября: «Праздник должен быть праздником». Все дети должны быть допущены в школу, если же у школы или учителей есть замечания к их внешнему виду, то высказаны они должны быть детям отдельно, в корректной форме, а не перед всеми у входа в школу, сказал министр.

«Все процессы в образовании и воспитании основаны на диалоге, взаимном уважении, этике. Школы не должны иметь образ мест, приносящих кому-то вред или что-то плохое. Школа должна оставаться учреждением, дающим образование», — подчеркнул Шерзод Шерматов.

Он добавил: «Мы светское государство. Образование и религия отделены друг от друга. Принятое решение не должно завтра интерпретироваться каким-то другим образом. Девочка в платке не должна оказывать давление на другую девочку».

«Таким же образом не будут допускаться случаи, когда отдельные родители интерпретируют это так, что уроки музыки или рисования не нужны. Мы обязаны дать светское образование всем. Мы должны создать условия для этого», — заключил министр народного образования.