Представитель сборной Узбекистана Хусниддин Норбеков завоевал золотую медаль в соревнованиях по толканию ядра на летних Паралимпийских играх, проходящих в Токио.





Параатлет (класс F35) показал результат 16,13 м и занял первое место среди восьмерых спортсменов. Серебряную медаль получил Эрнан Эмануэль Урра из Аргентины (15,9 м), а бронзовую — Фу Синьхань из Китая (15,41 м).





Перед заключительной попыткой Норбекова опережал Эрнан Урра (который также показал лучший результат во время шестой попытки), но узбекистанец смог вырвать победу у соперника.





На момент публикации Узбекистан занимает 16-е место в турнирной таблице с 16 медалями (6 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых).