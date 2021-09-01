31 августа в Узбекистане было выявлено 742 новых случая коронавируса. Суточные показатели снижаются с 25 августа (846 случаев) и третий день подряд не превышают 800. Пиковое значение было зафиксировано 5 августа — 974.

По данным Министерства здравоохранения, в Ташкенте за день был выявлен 251 случай, Ташкентской области — 116, Каракалпакстане — 79, Ферганской области — 69, Самаркандской — 65. В других регионах цифра не превышает 30.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, увеличилось на 6 и достигло 1088.

В последний день лета у 244 человек также была подтверждена пневмония, с 5 июля всего зарегистрировано 23909 случаев, выздоровевших к этому времени — 16576 (+306 за день). Днём ранее прирост новых случаев составил 201, с 21 по 29 августа он был выше 300.

Число умерших пациентов с пневмонией за это время составило 174, за предыдущий день зарегистрировано 3 случая смерти.