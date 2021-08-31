Узбекистан продолжает участие в Армейских международных играх (АрМИ-2021), соревнования которых проходят на территории 11 странах мира и собрали 5000 военнослужащих, 277 команд из 42 государств.

На сегодня команды Министерства обороны Узбекистана завоевали четыре золотые медали. Это мужская и женская команды конкурса «Верный друг», команда состязания «Военно-медицинская эстафета» и команда соревнования «Полевая кухня».

Кроме того, команды Узбекистана заняли второе место в конкурсе «Конный марафон», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула» и третье место соревнования «Мастера автобронетанковой техники» и «Дорожный патруль».

Фото

«Военно-медицинская эстафета»

«Верный друг»

«Полевая кухня»

«Конный марафон»

Фото: Минобороны России

«Безопасный маршрут»

«Инженерная формула»

«Мастера автобронетанковой техники»

Фото: Минобороны России

«Дорожный патруль»





Видео

«Военно-медицинская эстафета»



«Верный друг»

«Полевая кухня»

«Конный марафон»

«Безопасный маршрут»



«Инженерная формула»

«Дорожный патруль»

«Мастера автобронетанковой техники»

