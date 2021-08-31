Узбекистан продолжает участие в Армейских международных играх (АрМИ-2021), соревнования которых проходят на территории 11 странах мира и собрали 5000 военнослужащих, 277 команд из 42 государств.
На сегодня команды Министерства обороны Узбекистана завоевали четыре золотые медали. Это мужская и женская команды конкурса «Верный друг», команда состязания «Военно-медицинская эстафета» и команда соревнования «Полевая кухня».
Кроме того, команды Узбекистана заняли второе место в конкурсе «Конный марафон», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула» и третье место соревнования «Мастера автобронетанковой техники» и «Дорожный патруль».
Фото
«Военно-медицинская эстафета»
«Верный друг»
«Полевая кухня»
«Конный марафон»
Фото: Минобороны России
«Безопасный маршрут»
«Инженерная формула»
«Мастера автобронетанковой техники»
Фото: Минобороны России
«Дорожный патруль»
Видео
«Военно-медицинская эстафета»
«Верный друг»
«Полевая кухня»
«Конный марафон»
«Безопасный маршрут»
«Инженерная формула»
«Дорожный патруль»
«Мастера автобронетанковой техники»