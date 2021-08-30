Президент Шавкат Мирзиёев 27 августа посетил акционерное общество «Навоиазот». Здесь состоялась церемония запуска двух заводов по производству азотной кислоты, а также аммиака и карбамида, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Прежде химическая промышленность производила в основном минеральные удобрения для сельского хозяйства, доля такой продукции составляла около 80%. Сегодня за счет производства современных полимеров доля минеральных удобрений снизилась на 10%, а объем продукции другого назначения увеличился в шесть раз.

За последние пять лет объем производства в системе «Узкимёсаноат» увеличился в четыре раза, при этом экспорт химической продукции достиг 250 млн долларов.

В этом велика роль предприятия «Навоиазот», запущенного в 1964 году. Завод в настоящее время производит около половины всей химической продукции страны. Здесь работает около 9000 инженеров, технологов и рабочих.

Два года назад здесь был запущен новый комплекс, который способен производить 100 тысяч тонн поливинилхлорида, 75 тысяч тонн каустической соды и 300 тысяч тонн метанола в год.





Первый завод будет производить 660 тысяч тонн аммиака и 578 тысяч тонн карбамида в год. При этом энергозатраты на производство одной тонны аммиака сократятся в 2,5 раза. Второй завод будет производить 500 тысяч тонн азотной кислоты в год и снизит потребление электроэнергии в 18 раз. Одни только эти два проекта снизят себестоимость азотных удобрений на 30%.

«За этими цифрами стоит тяжелый и одновременно почетный труд тысяч трудолюбивых, самоотверженных работников предприятия, высококвалифицированных специалистов», — сказал Шавкат Мирзиёев и поблагодарил коллектив общества.

Глава государства нажатием символической кнопки дал старт производству на предприятиях азотной кислоты, аммиака и карбамида.

Реализация проектов увеличит объём производства в «Навоиазот» в три раза — с 150 млн до 410 млн долларов в год.

28 декабря 2019 года здесь был запущен комплекс по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола.

27 августа началось строительство второй очереди завода по производству поливинилхлорида. Проект стоимостью 400 млн долларов увеличит мощность производства поливинилхлорида со 100 тысяч до 220 тысяч тонн в год, каустической соды — с 75 тысяч до 165 тысяч тонн. Таким образом, будет налажено производство продукции на сумму 210 млн долларов в год в электротехнической, мебельной, строительной промышленности, бытовой химии и других отраслях. Его ввод запланирован на 2023 год.

Генподрядчиками проекта выступают турецкая Tatarstan Trade House и китайская China National Chemical Engineering No.7 Construction.

Кроме того, на основе данного предприятия планируется создать большой интегрированный химико-технологический кластер на базе «Навоиазот» и Электрохимического завода.





Глава государства высказался о потенциале и перспективах данного объединения.

«В этом кластере в ближайшие годы будет реализовано 23 проекта на сумму 3,4 миллиарда долларов. Кластер будет производить 33 вида продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, до конца года кластер запустит два проекта по производству продукции для химической, кожевенной, мебельной промышленности и индустрии строительных материалов. Самое главное, что на этой основе на „Навоиазот“ будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест», — сказал он.

В прошлую пятницу в Карманинском районе Навоийской области запустилась первая солнечная фотоэлектростанция в стране, построенная компанией Masdar из ОАЭ. Шавкат Мирзиёев, принявший участие в церемонии запуска, назвал объект «первой ласточкой» в энергосистеме Нового Узбекистана. По его словам, до 2025 года будут созданы условия для производства частными инвесторами до 50% электроэнергии в стране.