Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (25−7 MMA, 3−1 UFC) потерпел первое поражение на турнире UFC Vegas 35.

В бою основного карда, прошедшем 30 августа Лас-Вегасе (штат Невада, США), против него выступал американец Джеральд Миршерт (33−14 MMA, 8−6 UFC), который подходил к поединку в качестве главного андердога вечера.

Фото: Chris Unger/ Zuffa

Мершарт с первых минут начал атаковать соперника, Мурадов ответил встречными ударами в голову и хайкиками. Узбекистанец, почувствовав, что может завершить бой досрочно продолжил прессинг, но поединок останавливался дважды после того, как американец сначала непреднамеренно тыкнул пальцем в глаз, а затем пробил в пах.

Эти остановки пошли на пользу американском бойцу, и он сохранил больше сил к концу первого раунда. Во второй пятиминутке Мурадов выглядел медленнее оппонента, Миршерт воспользовался этим, нанёс несколько ударов в голову, прижал его к сетке и завершил бой успешным удушающим приёмом.

Для Махмуда Мурадова это поражение стало первым в UFC.

«Победы и поражения — все по воле Всевышнего! Никаких отговорок, соперник был лучше, и сегодня он выиграл. Всем вам большое спасибо за вашу поддержку. Иншааллах, вернемся сильнее», — написал он в Instagram.