В юношеских состязаниях чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ) боксёры Узбекистана впервые заняли первое место в общекомандном зачёте, сообщила Федерация бокса Узбекистана.

По итогам соревнований представители мужской сборной завоевали 11 медалей — 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. Чемпионами стали Хожиакбар Махмудов (-50 кг), Жавохир Умматалиев (-60 кг), Лазизбек Тулкинов (-63 кг), Фазлиддин Эркинбоев (-66 кг), Шавкатжон Болтаев (-70 кг) и Сардорбек Турсунов (-81 кг).

Абдуллох Мадаминов (-52 кг), Мироншох Норкосимов (-54 кг), Далер Бозоров (-57 кг) и Мизроб Некбоев (-75 кг) удостоились «серебра». Бронзовую медаль завоевал Бахтиёр Яхшибоев (-46 кг).

Второе место в рейтинге заняли представители Казахстана, а тройку сильнейших замкнули боксёры из Индии.

В женских состязаниях на счету Узбекистана также 11 медалей — по 3 золотых и серебряных, а также 5 бронзовых. Лучшими стали Гулсевар Ганиева (-46 кг), Шахина Неъматова (-50 кг) и Ойша Тоирова (-70 кг).

«Серебро» завоевали Робияхон Бахтиёрова (-48 кг), Гулдана Тилаубергенова (-54 кг) и Санобар Бозорбоева (-66 кг). Бронзовых медалей удостоились Лазиза Юсупова (-52 кг), Раъно Муратбаева (-57 кг), Мухлиса Тохирова (-60 кг), Ситора Баходирова (-63 кг) и Олтиной Сотимбоева (-81 кг).