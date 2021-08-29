Сборная Узбекистана 29 августа завоевала ещё одну медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020.





В пятый день соревнований 31-летний пара-дзюдоист Шариф Халилов (-100 кг) в борьбе за «бронзу» выступил против 49-летнего Антонио Тенорио Силва из Бразилии, который выиграл участвовал в шести Паралимпийских играх и выиграл 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу.





Узбекистанец одержал победу в тяжелой схватке в дополнительное время и стал двукратным призёром Паралимпийских игр. На Паралимпиаде 2012 года в Лондоне Шариф Халилов получил серебряную медаль.

Первое место занял Крис Скелли из Великобритании, в финале победивший представителя США Бенджамина Гудрича.

На момент публикации Узбекистан занимает 13-е место с 12 медалями (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые).

В рамках шестого соревновательного дня восемь пара-атлетов Узбекистана будут бороться за медали.



