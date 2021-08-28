24 августа в Telegram-бот Министерства внутренних дел @stopnarko_bot поступило сообщение о том, что двое неизвестных оставляют с помощью трафарета надписи с рекламой наркотических средств, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным управления, подобные надписи были оставлены в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районах столицы, всего обнаружено 62 надписи. В качестве подозреваемых в совершении данных действий 26 августа были задержаны 20-летняя Анастасия М., 24-летний Владислав С. и 28-летний Дмитрий С. Они указали, что надписи наносились за определённую плату, которая поступала на электронный кошелёк.

В отношении подозреваемых составлен протокол по статьям 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов), 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Собранные документы переданы в УКД ОВД Яшнабадского района для рассмотрения и принятия законных мер, говорится в сообщении.

В ГУВД столицы напомнили, что о рекламе наркотических средств можно сообщить с указанием её местоположения через Telegram-бот @stopnarko_bot.