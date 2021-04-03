Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана совместно с пресс-службой Министерства внутренних дел запустили Telegram-бот @stopnarko_bot, с помощью которого можно сообщить о рекламе наркотических средств.

Как говорится в сообщении АИМК, граждане смогут заявить о рекламе наркотиков и её местонахождении с указанием локации. Сообщение будет направлено в правоохранительные органы, а реклама удалена.

Объявления о наркотиках в последние годы периодически появляются в разных районах Ташкента. Недавно в интернет-сообществе «Потребитель.Уз» было опубликовано сообщение о том, что таких объявлений становится больше — преимущественно в Чиланзарском, Учтепинском и Мирзо-Улугбекском районах.

«Зашли в рекламируемые каналы — а там все открыто, подробно и с ценами. Плюс много предложений работать распространителем в Ташкенте. В каналах по 9−10 тысяч подписчиков. Для продажи наркотиков они на встречу не приходят. Деньги принимают электронным переводом, потом делают закладку где-то в районе, и в Телеграм сообщают, откуда дозу забирать. Вот для того и нанимают молодежь — делать закладки по городу», — говорится в сообщении.

В некоторых местах жители сами закрашивали надписи, а на обращения в правоохранительные органы через социальные сети отвечали, чтобы они обратились к местному инспектору профилактики.

Администрация сообщества призывала правоохранительные органы «срочно создать Telegram-бот», а депутатов — организовать регулярные рейды в жилых кварталах.