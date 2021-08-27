Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана обнародовал результаты изучения прироста случаев коронавирусной инфекции, выявляемых в стране. По итогам научных исследований доля штамма «дельта» (впервые выявлен в Индии в октябре 2020 года) в последние недели составляет 82%, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. На втором и третьем месте находятся штаммы «альфа» (обнаружен в сентябре 2020 года в Великобритании) — 10,3% и «20A» (выявлен в разных странах в мае 2020 года) — 7,7%.

«На протяжении последних недель вариант коронавируса „дельта“ стабильно превышает 4/5 от общего числа заражений, — отметила директор Центра передовых технологий Шахлохон Турдикулова. — Тревожит то, что так называемый „индийский штамм“ вызывает тяжелые формы болезни гораздо чаще в сравнении с „уханьской“ и „британской“ версиями».

По её словам, это коренным образом меняет эпидемиологическую картину в целом: «К сожалению, бессимптомные случаи заболевания фиксируются всё реже, а инкубационный период сокращается, усугубляя риски тяжких последствий для здоровья».

В то же время исследования центра «подтверждают, что действующие вакцины эффективны и против новых штаммов». «Привитые даже в редких случаях заболевания переносят COVID-19 относительно легко из-за невозможности мутации вируса непосредственно в человеческом организме. Это подтверждается и результатами третьей фазы испытаний препарата ZF-UZ-VAC2001, полученными 24 августа», — сказала Шахлохон Турдикулова.

Специалисты и лаборатории по определению штаммов коронавируса в Узбекистане имеются только в Центре передовых технологий. Учёные центра, в частности, выполнили дизайн участков S-гена, ответственных за мутации, формирующие в том числе дельта-штамм, выявленный в стране в июне текущего года.

В образцах патогенов, поставляемых преимущественно Зангиатинскими специализированными многопрофильными больницами инфекционных заболеваний в Ташкентской области, методом секвенирования выявляются мутации. После скрининга образцов и расшифровки нуклеотидных последовательностей они сопоставляются с базами данных NCBI, GISAID и другими для определения схожести с тем или иным вариантом вируса, говорится в сообщении.

«В центре также проводится более глубокий полногеномный анализ методом NGS (секвенирование нового поколения), позволяющий изучить варианты мутаций во всех генах коронавируса, распространённых в Узбекистане. Тем самым обеспечивается фундаментальный подход для отслеживания мутаций в нашем регионе и сопоставление информации с аналогичными данными в других странах. Нуклеотидные последовательности коронавируса с аннотациями выявленных на территории республики мутаций уже размещены в глобальной базе данных GISAID», — отмечается в сообщении Мининноваций.

«Дельта-штамм отличается от других разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 набором из нескольких мутаций, которые придают ему стойкость к действию антител. В частности, мутация P681R содержит часть генома „индийской“ версии, кодирующая белки оболочки вируса, отвечающие за его проникновение в клетки. Таким образом, эта мутация, снижая общую заразность, повышает скорость слияния его белков с клеточной оболочкой, а также ускоряет передачу вируса между клетками. Всё это значительно снижает вероятность распознавания и нейтрализации частиц вируса антителами, способствуя его быстрому распространению по организму», — пояснили в министерстве.

По данным Министерства здравоохранения на 26 августа в Узбекистане официально подтверждено 153,2 тысячи случаев коронавируса, суточный прирост в последние дни составляет более 800. Общее число умерших пациентов с коронавирусом, по официальным данным, составляет 1056. Кроме того, с 5 июля выявлено 22,5 тысячи случаев пневмонии, за это время сообщено о 159 умерших.

На сегодняшний день полный курс вакцинации (две или три дозы в зависимости от вакцины) прошли более 1,62 миллиона человек. Всего применено свыше 13,46 миллиона доз вакцин, в том числе только первую дозу получили 9,18 миллиона человек, вторую — 3,14 миллиона и третью — 1,13 миллиона. 26 августа по стране было применено 301,5 тысячи доз.