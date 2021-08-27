Сборная Узбекистана лидирует на соревнованиях, проводимых на полигоне Фориш Центрального военного округа в рамках Армейских международных игр, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Напомним, узбекистанский полигон стал площадкой для проведения соревнований «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня» АрМИ-2021. В соревновании «Военно-медицинская эстафета» принимают участие восемь команд: Беларусь, Вьетнам, Китай, Мьянма, Палестина, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а в конкурсе «Полевая кухня» — пять: Беларусь, Вьетнам, Россия, Таджикистан и Узбекистан.





В «Военно-медицинской эстафете» младший и средний медицинский персонал и водители выполнили комплексное упражнение по преодолению полосы препятствий протяженностью 400 м.

Участники выполнили ряд упражнений, таких как метание гранаты, неполная разборка и сборка автомата АК-74, преодоление рвов и искусственных препятствий, передвижение по туннелю, лабиринту и дорожке на определенной высоте, передвижение зигзагом, перенос ящиков из-под боеприпасов с одного места на другое.





Команда Узбекистана заняла первое место, второе место досталось команде Китая, замкнула тройку лидеров команда России.

Членам национальной команды удалось обновить рекорды прошлых игр: водитель младший сержант Мухиддин Тешаев (2 минуты 27,1 секунды) и младший сержант Валижон Бегалиев (2 минуты 24,2 секунды). Младший сержант Шохида Рахимова с результатом 2 минуты 48,1 секунды также установила новый рекорд соревнования.

В ходе состязания «Личное мастерство» представительница сборной Узбекистана, фельдшер, младший сержант Амина Мамедова показала высокий результат в стрельбе из АК-74, набрав 193 балла и установив новый рекорд.





По итогам конкурса «Личное мастерство» в общекомандном зачете первое место заняла команда Министерства обороны Узбекистана, второе — команда России, третье — команда из Китая.

На следующий день военные врачи в конкурсе «Личное мастерство» показали профессиональные навыки на симуляционном оборудовании. Они выполнили следующие процедуры: коникотомия (доставка воздуха извне в трахею), торакосинтез (удаление воздуха из плевральной полости), сердечно-легочная реанимация и внутривенная доставка лекарств.

Среди мужчин-медиков команда Министерства обороны Узбекистана стала абсолютным чемпионом. В частности, старшие лейтенанты медицинской службы Хамробек Курбанбаев, Санжарбек Агзамов и внеконкурсный участник Элёр Кувондиков набрали самые высокие баллы и образовали тройку лидеров. Среди женщин-медиков представительницам Узбекистан тоже удалось сохранить первенство.





Первое и второе места заняли старший лейтенант медицинской службы Азиза Курбанова и майор медицинской службы Лариса Холмаматова, а третье место досталось старшему лейтенанту медицинской службы России Юлии Благодирь.

По итогам второго этапа конкурса «Полевая кухня» лучшим стал Узбекистан, на втором месте — Россия, на третьем — Беларусь. Участники за отведенные четыре часа приготовили жареные и тушеные блюда из рыбы, а также закуски и соки.





Соревнования «Безопасный маршрут» проходят в Тюменской области России. За победу борются команды из Беларуси, Египта, Венесуэлы, Лаоса, Вьетнама, России, Индии и Узбекистана.





Согласно условиям конкурса, участники выполнили задачи инженерной разведки в условиях боевых действий, спустившись с 12-метрового макета вертолета по веревке, перебравшись по подвесному мосту и одолев голую стену высотой с двухэтажное здание.





После этого военнослужащие пролезли под забором из колючей проволоки, взорвали заграждение на расстоянии 18 м и, используя средства инженерной разведки, обезвредили противотанковые и противопехотные мины.

На полигоне «Алабино» в Московской области России проходит соревнование «Танковый биатлон». Члены второго экипажа первого дивизиона Узбекистана 25 августа выступили в одной группе с представителями России и Китая. Гоночные соревнования включали в себя управление танком T-72B3, преодоление препятствий без повреждений и уничтожение целей.

Экипаж Узбекистан под командованием лейтенанта Шахзода Мамадиёрова финишировал третьим с результатом 22 минуты 35 секунд. Первыми пришли российские военные — 19 минут 18 секунд, на втором месте — Китай с результатом 20 минут 13 секунд.