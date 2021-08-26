Телеканал Uzreport TV показал в эфире специальный рейд в Учтепинском районе, где между инспекторами УБДД ГУВД Ташкента и женщиной-водителем возник конфликт. Она оказала сопротивление сотрудникам внутренних дел и заявила, что «является второй женой замминистра».

По данным пресс-службы управления, инцидент произошёл 30 июля напротив здания университета Мировых языков на улице Малой кольцевой автомобильной дороги (МКАД) Учтепинского района. Инспектор ДПС подал знак остановиться водителю автомобиля Nexia-3, но тот «проигнорировал требования и продолжил движение». Транспортное средство было остановлено на следующем перекрестке — на пересечении МКАД и улица Фархадская.

В ходе проверки установлено, что за рулём машины находилась Мадина Э. (1996 г. р.), а рядом был её младший брат Умид Э. (1999 г. р.), который также оказал сопротивление действиям правоохранителей. Молодой человек пытался выхватить камеру оператора и угрожал, что разобьёт её. «Реально говорю, разобью. Даже эта ваша форма не поможет», — сказал он. Когда у него спросили о месте жительства, парень ответил, что является «гражданином Ташкента».





В этот момент к ним подошла водитель автомобиля и сказала: «Слушайте, я вторая жена замминистра, сейчас позвоню и вы уберёте свою камеру». После этого она пыталась уехать с места, но её повторно остановили. Один из сотрудников правоохранительных органов в маске по просьбе инспекторов посадил Умида Э. в автомобиль. Его увезли в отделение.

Женщина продолжала утверждать, что является замужней, что инспекторы якобы остановили только её автомобиль, так как за рулём была женщина. Она говорит, что не нарушала, а инспектор отвечает, что у неё нет при себе документов кроме техпаспорта.

В отношении граждан на основе статей Кодекса об административной ответственности составлены протоколы, транспортное средство временно помещено на штрафную стоянку, к нарушителям приняты меры, говорится в сообщении ГУВД столицы.

«В ходе проверки выяснилось, что Мадина Э. не имеет отношения ни к какому заместителю министра. Пользуясь случаем напоминаем: не получится избежать наказания путем использования чьих бы то ни было имен. Перед законом все равны!», — говорится в сообщении ведомства.