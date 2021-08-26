Телеканал Uzreport TV показал в эфире специальный рейд в Учтепинском районе, где между инспекторами УБДД ГУВД Ташкента и женщиной-водителем возник конфликт. Она оказала сопротивление сотрудникам внутренних дел и заявила, что «является второй женой замминистра».
По данным пресс-службы управления, инцидент произошёл 30 июля напротив здания университета Мировых языков на улице Малой кольцевой автомобильной дороги (МКАД) Учтепинского района. Инспектор ДПС подал знак остановиться водителю автомобиля Nexia-3, но тот «проигнорировал требования и продолжил движение». Транспортное средство было остановлено на следующем перекрестке — на пересечении МКАД и улица Фархадская.
В ходе проверки установлено, что за рулём машины находилась Мадина Э. (1996 г. р.), а рядом был её младший брат Умид Э. (1999 г. р.), который также оказал сопротивление действиям правоохранителей. Молодой человек пытался выхватить камеру оператора и угрожал, что разобьёт её. «Реально говорю, разобью. Даже эта ваша форма не поможет», — сказал он. Когда у него спросили о месте жительства, парень ответил, что является «гражданином Ташкента».
В этот момент к ним подошла водитель автомобиля и сказала: «Слушайте, я вторая жена замминистра, сейчас позвоню и вы уберёте свою камеру». После этого она пыталась уехать с места, но её повторно остановили. Один из сотрудников правоохранительных органов в маске по просьбе инспекторов посадил Умида Э. в автомобиль. Его увезли в отделение.
Женщина продолжала утверждать, что является замужней, что инспекторы якобы остановили только её автомобиль, так как за рулём была женщина. Она говорит, что не нарушала, а инспектор отвечает, что у неё нет при себе документов кроме техпаспорта.
В отношении граждан на основе статей Кодекса об административной ответственности составлены протоколы, транспортное средство временно помещено на штрафную стоянку, к нарушителям приняты меры, говорится в сообщении ГУВД столицы.
«В ходе проверки выяснилось, что Мадина Э. не имеет отношения ни к какому заместителю министра. Пользуясь случаем напоминаем: не получится избежать наказания путем использования чьих бы то ни было имен. Перед законом все равны!», — говорится в сообщении ведомства.
Eugenie Muminova
Что такое “вторая жена“? Многоженство запрещено законом.
Rust En
@Eugenie Muminova, у многих чиновников есть несколько семей, это не секрет.
Слава
По новости все понятно. Вопрос почему в стране где многоженство все настолько открыто? Я никогда не видел человека стесняющегося этого или умалчивающего. Хотя вроде как на словах с этим борются. Возможны людям надо более жестко дать понять что “если очень хочется, то можно“, это так не работает. Самое простое это отъем детей без права и возможности вернуть их. Государство воспитает детей лучше чем подобные семьи.
Александр Зайцев
Случись что сразу звонят в милицию, пишут заявления и т.д, об угоне или об краже, а тут рейд, милиция просто проверяет документы и выявляет не трезвых водителей, ну так вот почему бы если вы законопослушный гражданин не подчиниться законному действию инспектора?, я не однократно проходил такую проверку во время рейда, занимает максимум пару минут, проверка документов и все, если водитель не вызывает подозрения на наркотическое или алкогольное состояние, если все документы в порядке то вам просто желают доброго пути
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Ну да да, у вас недавно был ролик про равенство всех перед законом
Яндекс такси
Замминистры чуть вздрогнули, а первые жены гадают чья же эта соперница?:)
Шахрух Бурханов
Теперь желаем терпение заместителю министра, будет проверка от жен всех замминистров:))
R. Lewine
Из Телеграма:
Я что то пропустил? С каких пор для ГУВД имеет значение имеет ли кто то к кому то отношения или нет? А если бы имела отношение? И вообще каким образом ГУВД выяснило, что не имеет отношения? У ГУВД есть база “отношений“? Зачем в пресс релизе этот пункт?
Так много вопросов и ни одного нормального ответа
Dmitry Sagidulin
Замжена замминистра
Indira Iskandarova
Не удивлюсь, если все-таки связь с замминистром выяснится. Не каждой женщине без причины взбредет в голову такое сказать.
Rinat Batdalov
“В ходе проверки выяснилось, что Мадина Э. не имеет отношения ни к какому заместителю министра.“
Интересно как проводилась проверка? Смотрели по БД Загсов, БД духовного управления мусульман или существует специальная база данных по" любимым женам" замов министров и замов хакимов республики?