В воинской части в селе Кайнар Байзакского района Жамбылской области Казахстана недалеко от города Тараза примерно в 19:00 по местному времени произошло возгорание возле одного из складов, где хранятся инженерные боеприпасы, после чего последовали взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

По данным ведомства, инженерные боеприпасы, предназначенные для подрыва, не имеют снарядов дальнего действия, поэтому в результате взрывов не произошло разлета осколков и фрагментов боеприпасов.

«Взрывы носят в основном характер ударной волны, большого звукового воздействия и пламени», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы пожарные команды и пожарная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты Департамента по ЧС по Жамбылской области. На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.

Ведётся эвакуация жителей близлежащих сёл. Военнослужащие, проходящие срочную службу в данной части, эвакуированы и размещены в других воинских частях области.

Первоначально было сообщено о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, включая 10 военнослужащих. Позже появились сообщения, что число пострадавших превысило 60.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил в Твиттере о возбуждении уголовного дела.

«К сожалению, число пострадавших растёт. Но ситуация в целом контролируется. Просьба к жителям Тараза и сёл сохранять спокойствие и осторожность», — написал он.

По данным областного акимата все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты.