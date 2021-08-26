25 августа состоялась торжественная церемония открытия новой красильной фабрики в Фергане. Инициатором проекта выступила Global Textile Group — одна из ведущих текстильных компаний в Узбекистане. Прядильное предприятие, основанное в 2018 году в Ташкенте, спустя три года превратилось в новую и динамично развивающуюся группу компаний.





История успеха компании Global Textile Group может удивить каждого. Сегодня Global Textile Group — это одна из крупных компаний, которая имеет фабрики, вязальные и красильные цеха, расположенные в Ташкенте и Фергане, хлопкоочистительный завод, а также собственные хлопковые поля с внедренной системой капельного орошения. Global Textile Group рассказала о том, как за короткий срок компания превратилась в инновационную группу.





Реализация проекта Fergana Global Textile намечена на 2018−2021 гг., общая стоимость проекта составляет 80 млн долларов. Полная реализация проекта даст возможность выпускать 13 тысяч тонн пряжи и 9 млн метров готовой трикотажной ткани.

С реализацией проекта обеспечена занятость 2200 человек, из них 46% составляют женщины, 32% — молодежь до 30 лет. Предприятия оснащены новыми технологиями европейских производителей из Швейцарии, Италии, Германии, Великобритании, Израиля и Турции.





Высоко оценивается и экспортный потенциал предприятия, которое за короткий промежуток времени успело выйти на рынки Европы, Турции, Китая. За прошедший период было экспортировано продукции на 18 млн долларов.

Руководство компании, амбициозно оценивая будущее предприятия, начало реализацию хлопково-текстильного кластера в Ферганской долине. На более 12,5 тысячи гектарах земли предприятие выращивает хлопок для собственных нужд.





Также совместно с израильской компанией Netafim на 213 гектарах земли установлена система капельного орошения. Общая стоимость проекта превышает 1 млн долларов. В тоже время предприятие совместно с иностранным партнером создало Школу агрономов (Агрономлар мактаби). Это дало возможность обучить местный персонал и фермеров технологиям капельного орошения, увеличения урожайности, правильного использования минералов и прочему.





Компания с большой приверженностью работает над защитой окружающей среды и повышением отраслевой рабочей силы на протяжении всей цепочки поставок в соответствии с программой корпоративной социальной ответственности и долгосрочной бизнес-стратегией компании. В компании внедрены международные стандарты ISO 9001 2015, а также международные социальные стандарты SEDEX и BSCI.

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