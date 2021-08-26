Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев выступил с отчётом на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в четверг и ответил на вопросы по ситуации в Афганистане.

Председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов спросил первого замглавы МИДа, какой он видит внешнюю политику Узбекистана в связи с приходом к власти движения «Талибан» в соседнем Афганистане, которое сегодня признано многими странами экстремистским и террористическим движением.

«Все мы знаем, что в Афганистане возникла новая реальность. В нынешней ситуации в Афганистане мы наблюдаем непредсказуемый процесс. Однако мы должны знать, что Узбекистан уже давно вносит прямой вклад в мирное урегулирование в Афганистане… Прежде всего, мы выступаем за формирование в Афганистане коалиционного правительства, учитывающее интересы всех политических сил в результате их взаимных мирных переговоров», — сказал Фарход Арзиев.

По его словам, Узбекистан всегда был далёк от подхода, который предполагает военное решение афганской проблемы, и выступает за мирные переговоры.

«На сегодняшний день, можно сказать, что в Афганистане к власти пришло движение „Талибан“, которое полностью контролирует страну. Мы поддерживаем контакты с движением „Талибан“ с первых лет. И, конечно, мы также рассматриваем „Талибан“ как неоспоримый фактор афганского общества. В наших следующих подходах эти же принципы, определённые главой государства, останутся основным направлением. Афганистан — наш близкий и дорогой сосед, и мы рассматриваем эту страну как неотъемлемую часть Центральной Азии», — отметил он.

Фарход Арзиев подчеркнул, что Узбекистан активно участвует во всех усилиях, направленных на установление прочного мира в Афганистане и создание необходимых условий для его международного развития.

Движение «Талибан» захватило большую часть территории Афганистана после того, как США и их союзники объявили о выводе войск из страны. Из 34 провинций сопротивление продолжается только в одной — Панджшере, где оборону держит полевой командир Ахмад Масуд.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны и укрылся с семьей в ОАЭ. Талибы назначили своих представителей на должности исполняющих обязанности глав министерств и ведомств республики. «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек, который будет управлять Афганистаном.

Лидеры «Большой семёрки» призвали любое афганское правительство соблюдать международные обязательства и договорились координировать усилия по эвакуации из Афганистана. Они также заявили, что «Талибан» будет нести ответственность за предотвращение терроризма и соблюдение прав человека.