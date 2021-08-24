Движение «Талибан» планирует сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Foreign Policy.

В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда — лидера «Северного альянса», противостоявшего талибам 20 лет назад. При этом издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным, отмечает РИА Новости.

По данным источников журнала, некоторым членам прошлой администрации также будет предложено управление министерствами на их выбор.