20 августа 2021 года открылся новый международный университет в Ташкенте — STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY. Он представляет собой хаб зарубежных университетов, академий и ассоциаций, где можно получить высшее образование мирового класса в Узбекистане по программам двойного диплома.

STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY — это новый подход к получению высшего образования. Здесь все системы управления, подачи информации и обслуживания будут строиться только ради комфорта самих студентов.

«Обычно вузы называются в честь кого-то или чего-то. К примеру, университеты Гарвард, Оксфорд или Кембридж связаны с названием города. Часть университетов связана с именами выдающихся ученых и общественных деятелей. Но ради чего и кого существует вуз? Благодаря кому существует? Вот поэтому мы и назвали свой вуз в честь наших студентов — STARS, которые будут реальными звездами в ближайшем будущем», — поделился основатель высшего учебного заведения Бахрам Гурбанов.





Международные программы обучения

Основная отличительная черта STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY — это возможность получить образование в международных вузах с мировыми именами, не выезжая за пределы Узбекистана. Здесь каждый факультет будет представлен не с одного и того же вуза по партнерской программе, а с разных стран и университетов.





Так, к примеру, первый открывающийся факультет — «Бухгалтерский учет и аудит». Студенты, которые выбирают данное направление, получат не один и не два, а целых три британских диплома и один об окончании негосударственного высшего учебного заведения STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY. Причем первый британский диплом студент получает от награждающего органа — NCC Education — сразу после окончания первого курса (International Foundation Diploma for Higher Education Studies). Второй диплом — от Всемирной ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА). Третий — от одного из ведущих британских вузов — Oxford Brookes University.

Образование STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY построено по британской системе, которая успешно адаптирована и интегрирована в соответствии с образовательными стандартами Узбекистана. Следовательно, учтены и обязательные предметы, соответствующие местным требованиям в высшем образовании.

О студенческой жизни

STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY создает у себя мультикультурную атмосферу. Здесь 50% квоты будет отдано международным студентам из стран Америки, Азии, Африки и Европы, тем самым поднимая на международной арене знамя Study in Uzbekistan. Университет уже подписал партнерские соглашения с крупными международными организациями по рекрутингу международных студентов и выделил определенные квоты для каждой страны.

«В нашем международном вузе будут собираться люди разных наций, народов, религий, взглядов, образов жизни. Все это под одной крышей создаст уникальную экокультуру. Культуру, где каждый студент будет чувствовать себя гражданином планеты Земля», — отметил основатель STARS.





Помимо академической нагрузки, в вузе созданы необходимые и комфортабельные условия для релаксации: лаунж с бильярдным столом, настольный теннис, самообучение в уютной библиотеке, правильное и вкусное питание в кафетерии, физические тренировки в workout-зоне. Также академические часы, отведенные под физкультуру, студенты могут использовать по своему усмотрению. Здесь можно выбрать такие виды спорта, как плавание, футбол, большой теннис, борьба, бокс, фитнес и многое другое, и заниматься только выбранным видом.





STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY волнует не только качественный результат в образовательном процессе, а что более важно — здоровье каждого студента. На основании партнерского соглашения с одной из ведущих частных клиник Узбекистана, раз в год будет проводиться полное медицинское обследование всех студентов и сотрудников академического состава за счет университета.

Для региональных и иностранных студентов, поступивших в STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY, вопрос с жильем будет решен.





Университет будет размещать иногородних и зарубежных студентов и преподавателей в резиденциях STARS Apartments & Villas. Стоимость проживания для местных студентов составит 100 долларов США в месяц.

Про ценообразование контракта

Серьезным отличием STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY от местных и зарубежных университетов является нестандартная стоимость контракта, которая регулируется в зависимости от уровня владения английским языком.

Стоимость контракта для местных студентов составляет 30 млн сумов за один год.

Сумма оплаты за обучение зависит от наличия одного из международных сертификатов:

TOEFL 32−59 / IELTS 4.5−5.5 — 30 млн сумов;

30 млн сумов; TOEFL 60−78 / IELTS 6.0 — 27 млн сумов;

TOEFL 79−101 / IELTS 6.5−7.0 — 25 млн сумов;

25 млн сумов; TOEFL 102−109 / IELTS 7.5 — 24 млн сумов;

TOEFL 110−120 / IELTS 8.0 и выше — 22 млн сумов.

Оплата обучения включает в себя все необходимые учебные пособия. Многие учебные материалы приобретаются в Великобритании.





Для удобства студентов предоставляется здоровое и вкусное питание в Stars Cafeteria по следующим тарифам:

1 млн сумов в месяц — разовое питание;

1,5 млн сумов в месяц — двухразовое питание;

2 млн сумов в месяц — трехразовое питание.

Как поступить в STARS INTERNATIONAL UNIVERSITY

Для этого нужно оставить заявку на сайте университета. Подать заявку можно до 15 сентября.

Отбор будет проходить на основании отправленных документов, собеседования с приемной комиссией, написанного эссе и результатов теста по профориентации.

Необходимые документы:

Оригинал аттестата о среднем образовании. Копия паспорта. Фото 3×4. Мотивационное письмо. Международный сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком. В случае отсутствия сертификата кандидат проходит внутренний диагностический тест.

«Все те, кто на самом деле желает получить качественное образование — мы именно для вас. Те, кому нужен просто диплом, пожалуйста, к нам в дверь не стучитесь», — заключил основатель STARS Бахрам Гурбанов.





Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:

(+998) 90−338−33−80;

(+998) 95−013−09−99.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, пр-т Мустакиллик, ул. Кутб, 2.

Сайт: stars.university

Facebook: fb.com/starsinternationaluniversity

Instagram: @stars.university.uz

TikTok: tiktok.com/@stars_university

Telegram: t.me/starsuniversity

YouTube: MySTARS

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