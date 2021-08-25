Президент Шавкат Мирзиёев своим указом в связи с 30-летием независимости Узбекистана наградил медалью «Шухрат» 14 долгожителей (по одному в каждом регионе страны), перешагнувших 100-летний возраст.
Награждённые:
- Абжапаров Абдували — Жалакудукский район, Андижанская область;
- Апазов Тожидин — Ферганский район, Ферганская область;
- Бобaярова Ават — Чиракчинский район, Кашкадарьинская область;
- Гаппарова Зулфин — Бандиханский район, Сурхандарьинская область;
- Жаксимуратова Алтин — Кегейлийский район, Каракалпакстан;
- Ибрагимова Бекпашша — Ургенчский район, Хорезмская область;
- Иманова Хажар — Ахангаранский район, Ташкентская область;
- Исраилов Касим — Сырдарьинский район, Сырдарьинская область;
- Каримов Бобояр — Хатырчинский район, Навоийская область;
- Мавлянова Рахима — Наманганский район, Наманганская область;
- Сайидова Жумагул — Пахтачийский район, Самаркандская область;
- Султонова Робия — Пешкунский район, Бухарская область;
- Уришова Сухсур — Зааминский район, Джизакская область;
- Фаттахова Сабира — Яккасарайский район, Ташкент.
Отметим, что награждение долгожителей производится ежегодно в преддверии Дня независимости.
Альфа Центавра
Шу инсонларни ёшига етиб юриш хаммамизга насиб қилсин. Ўзбекистонимиз гуллаб яшнасин!