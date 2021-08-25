Президент Шавкат Мирзиёев своим указом в связи с 30-летием независимости Узбекистана наградил медалью «Шухрат» 14 долгожителей (по одному в каждом регионе страны), перешагнувших 100-летний возраст.

Награждённые:

  • Абжапаров Абдували — Жалакудукский район, Андижанская область;
  • Апазов Тожидин — Ферганский район, Ферганская область;
  • Бобaярова Ават — Чиракчинский район, Кашкадарьинская область;
  • Гаппарова Зулфин — Бандиханский район, Сурхандарьинская область;
  • Жаксимуратова Алтин — Кегейлийский район, Каракалпакстан;
  • Ибрагимова Бекпашша — Ургенчский район, Хорезмская область;
  • Иманова Хажар — Ахангаранский район, Ташкентская область;
  • Исраилов Касим — Сырдарьинский район, Сырдарьинская область;
  • Каримов Бобояр — Хатырчинский район, Навоийская область;
  • Мавлянова Рахима — Наманганский район, Наманганская область;
  • Сайидова Жумагул — Пахтачийский район, Самаркандская область;
  • Султонова Робия — Пешкунский район, Бухарская область;
  • Уришова Сухсур — Зааминский район, Джизакская область;
  • Фаттахова Сабира — Яккасарайский район, Ташкент.

Отметим, что награждение долгожителей производится ежегодно в преддверии Дня независимости.

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