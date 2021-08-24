«Узбекистон темир йуллари» выполнит в Ташкент два специальных рейса из Волжского и Тольятти для возвращения граждан, оставшихся в России во время пандемии коронавируса, сообщило Агентство по внешней трудовой миграции при Минтруда.

Из Волжского поезд отправится 27 августа в 20:57, из Тольятти — 30 августа в 12:35. Билеты будут проданы только в одну сторону.

Родные граждан, находящихся в России, смогут купить билеты в Узбекистане через сайт е-ticket.railway.uz с последующей отправкой в электронном формате, говорится в сообщении.