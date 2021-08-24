Преподавательский состав школы Oxbridge International School представлен квалифицированными иностранными специалистами с большим опытом работы. Педагоги постоянно находятся в диалоге с учениками, поощряют инициативу, схватывают изменения в психологическом климате коллектива и вовремя реагируют на них.
Обязательными составляющими обучения являются:
- занятия спортом (футбол, смешанные единоборства, плавание в закрытом бассейне, настольный теннис, йога, баскетбол, шахматы, хореография);
- творческие кружки (рисование, анимация и дизайн, робототехника, музыкальные занятия, вокал, поэтический и киноклубы, кулинариум, фаблаб);
- библиотечный фонд от издательств Oxbridge University Press, Cambridge University Press, Pearson и других;
- языковые курсы (испанский, французский, китайский);
- активный отдых, настольные игры и познавательные экскурсии.
Многогранная образовательная и развлекательная программа делает жизнь детей интересной и увлекательной, а коллективная творческая деятельность педагогов и учащихся создает атмосферу взаимного доверия и дружбы.
Все занятия проходят в новом здании, спроектированном с учетом всех потребностей детей и безопасности. Просторные классы полностью оборудованы по последнему слову техники и обладают возможностью организации групповой и индивидуальной работы. Ежедневно проходят занятия в лабораториях, компьютерном классе, звукозаписывающей студии, арт-мастерских. В течение всего учебного процесса во всех кабинетах в дополнение к интерактивной доске используются последние модели компьютеров и планшетов наряду с другими методиками обучения.
Все это дает Oxbridge International School ряд преимуществ и отличий, среди которых:
- качественное многостороннее образование международного уровня;
- выявление и развитие творческих способностей ребенка;
- высокие учебные результаты и подготовка к поступлению в престижные вузы;
- условия безопасного пребывания детей в школе;
- квалифицированные учителя;
- современная материально-техническая база школы;
- здоровое и вкусное пятиразовое питание.
Продуманное проектирование пространства, функциональность, эргономичность, красочность дизайна, особенный подход к образованию делают школу Oxbridge одной из лучших в Узбекистане.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.
Сайт: oisuzbekistan.com
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