Преподавательский состав школы Oxbridge International School представлен квалифицированными иностранными специалистами с большим опытом работы. Педагоги постоянно находятся в диалоге с учениками, поощряют инициативу, схватывают изменения в психологическом климате коллектива и вовремя реагируют на них.

Обязательными составляющими обучения являются:

занятия спортом (футбол, смешанные единоборства, плавание в закрытом бассейне, настольный теннис, йога, баскетбол, шахматы, хореография);

творческие кружки (рисование, анимация и дизайн, робототехника, музыкальные занятия, вокал, поэтический и киноклубы, кулинариум, фаблаб);

библиотечный фонд от издательств Oxbridge University Press, Cambridge University Press, Pearson и других;

языковые курсы (испанский, французский, китайский);

активный отдых, настольные игры и познавательные экскурсии.





Многогранная образовательная и развлекательная программа делает жизнь детей интересной и увлекательной, а коллективная творческая деятельность педагогов и учащихся создает атмосферу взаимного доверия и дружбы.

Все занятия проходят в новом здании, спроектированном с учетом всех потребностей детей и безопасности. Просторные классы полностью оборудованы по последнему слову техники и обладают возможностью организации групповой и индивидуальной работы. Ежедневно проходят занятия в лабораториях, компьютерном классе, звукозаписывающей студии, арт-мастерских. В течение всего учебного процесса во всех кабинетах в дополнение к интерактивной доске используются последние модели компьютеров и планшетов наряду с другими методиками обучения.

Все это дает Oxbridge International School ряд преимуществ и отличий, среди которых:

качественное многостороннее образование международного уровня;

выявление и развитие творческих способностей ребенка;

высокие учебные результаты и подготовка к поступлению в престижные вузы;

условия безопасного пребывания детей в школе;

квалифицированные учителя;

современная материально-техническая база школы;

здоровое и вкусное пятиразовое питание.

Продуманное проектирование пространства, функциональность, эргономичность, красочность дизайна, особенный подход к образованию делают школу Oxbridge одной из лучших в Узбекистане.





Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

Сайт: oisuzbekistan.com

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