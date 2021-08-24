В продажу поступило ограниченное количество апартаментов резиденции Mirabad Avenue с приватными террасами по специальной стоимости.

В связи с продажей всех 18 апартаментов с приватными террасами на первой линии резиденция объявляет старт продаж аналогичных апартаментов на третьей линии в блоке D по специальной стоимости.

На сегодня в блоке D доступно всего шесть вариантов апартаментов площадью от 59,4 до 165,66 кв. м.





В связи с поэтапной сдачей домов, в последующих домах третьей линии блоков A, B, С стоимость апартаментов с террасами будет значительно выше.

При покупке апартаментов на девятом этаже третьей линии вместе с квартирой будущие жильцы получат обустроенную террасу, где будет все необходимое для комфортного отдыха.





До 31 августа резиденция премиум-класса предлагает беспроцентную рассрочку до 18 месяцев на типовые апартаменты третьей линии. А на апартаменты первой линии, включая блок D с готовым двором, действует рассрочка на 12 месяцев.





С 1 сентября ожидается повышение стоимости апартаментов, сокращение срока рассрочки на третью линию и приостановление рассрочки на апартаменты первой линии в связи с выходом кадастра всех домов.

Стоит совершить выгодное вложение до окончания срока предложения.





Персональную консультацию можно получить в офисе продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

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