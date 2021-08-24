Anorbank — отечественный цифровой банк Узбекистана. Вот уже год он успешно идет к своей цели — вывести все услуги банка на новый цифровой уровень.
В честь грядущего праздника банк дарит подарки каждому желающему и запускает выгодный вклад Bayramona.
Вклад Bayramona — это:
- процентная ставка — 25% годовых;
- срок вклада — три месяца;
- возможность открытия вклада с минимальной суммой в 1 млн сумов;
- возможность вносить дополнительные средства без ограничений, но суммой не менее 1 млн сумов;
- ежемесячная выплата процентов на счет кошелька, открытого на имя клиента;
- все оформляется онлайн, без посещения банка.
Открыть и пополнить вклад можно легко и быстро по всему Узбекистану, не выходя из дома.
Для этого нужны:
- Любая карта от Anorbank.
- Доступ к интернету.
- Приложение Anor Mobile, которое можно скачать в Play Market или App Store.
Как пополнить вклад
Можно пополнить карту Tria от Anorbank, после чего перевести деньги на вклад в приложении Anor Mobile — моментально и без комиссий.
Если средства на карте другого банка, и клиент ранее проходил идентификацию в Anorbank, то нужно добавить данную карту в мобильное приложение. После этого пополнять вклад можно с ее помощью, не совершая лишний перевод с карты на карту.
Как пополнить карту HUMO
Пополнить карту HUMO можно в HUMO-банкомате любого банка, который имеет функцию приема наличных средств.
Также пополнить карту HUMO можно в кассе любого банка. Для этого необходимо сообщить сотруднику банка следующие данные:
- счет для пополнения карты через счет физического лица (МФО банка — 01183, ИНН — 207324986);
- счет для пополнения карты наличными через другой банк (HUMO: 23116000500001183200);
- счет для пополнения карты через счет юридического лица (МФО банка — 01183, ИНН — 207324986, HUMO — 23120000000001183200).
Также пополнить карту HUMO можно с помощью агентской сети и терминалов самообслуживания Paynet.
Подробнее о вкладе можно узнать на сайте банка, а также по телефону: 1290.
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