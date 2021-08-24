Anorbank — отечественный цифровой банк Узбекистана. Вот уже год он успешно идет к своей цели — вывести все услуги банка на новый цифровой уровень.

В честь грядущего праздника банк дарит подарки каждому желающему и запускает выгодный вклад Bayramona.

Вклад Bayramona — это:

процентная ставка — 25% годовых;

срок вклада — три месяца;

возможность открытия вклада с минимальной суммой в 1 млн сумов;

возможность вносить дополнительные средства без ограничений, но суммой не менее 1 млн сумов;

ежемесячная выплата процентов на счет кошелька, открытого на имя клиента;

все оформляется онлайн, без посещения банка.

Открыть и пополнить вклад можно легко и быстро по всему Узбекистану, не выходя из дома.

Для этого нужны:

Любая карта от Anorbank. Доступ к интернету. Приложение Anor Mobile, которое можно скачать в Play Market или App Store.

Как пополнить вклад

Можно пополнить карту Tria от Anorbank, после чего перевести деньги на вклад в приложении Anor Mobile — моментально и без комиссий.

Если средства на карте другого банка, и клиент ранее проходил идентификацию в Anorbank, то нужно добавить данную карту в мобильное приложение. После этого пополнять вклад можно с ее помощью, не совершая лишний перевод с карты на карту.

Как пополнить карту HUMO

Пополнить карту HUMO можно в HUMO-банкомате любого банка, который имеет функцию приема наличных средств.

Также пополнить карту HUMO можно в кассе любого банка. Для этого необходимо сообщить сотруднику банка следующие данные:

счет для пополнения карты через счет физического лица (МФО банка — 01183, ИНН — 207324986);

счет для пополнения карты наличными через другой банк (HUMO: 23116000500001183200);

счет для пополнения карты через счет юридического лица (МФО банка — 01183, ИНН — 207324986, HUMO — 23120000000001183200).

Также пополнить карту HUMO можно с помощью агентской сети и терминалов самообслуживания Paynet.

Подробнее о вкладе можно узнать на сайте банка, а также по телефону: 1290.

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