На этой неделе по территории Узбекистана будет преобладать характерная для последней декады августа малооблачная жаркая погода со слабыми, местами умеренными ветрами, сообщает Узгидромет.

Преимущественно спокойная погода ожидается и в горных районах. Лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины 23−24 августа в горах и предгорьях возможно выпадение локальных грозовых дождей.

В первой половине недели установится температура на 2−3 градуса выше нормы, затем температурный фон начнёт постепенно снижаться. Ночная температура в течение всей недели будет в пределах +17…+22 градуса, днём 23−26 августа — +33…+38 градусов, 27−28 августа — +31…+36 градусов.