Компания First Development Group поздравляет всех с наступающим праздником и в честь 30-летия независимости Узбекистана запускает акцию. До 31 августа для всех покупателей квартир в МЖК Manhattan действуют специальные условия на 30 квартир.

О жилом комплексе Manhattan

МЖК Manhattan будет построен в современном архитектурном стиле и расположится в престижном районе Дархана напротив Central Park, бывшего парка им. Тельмана. Новый многофункциональный жилой комплекс Manhattan от FDG будет состоять из трех фаз:

Prime — подойдет для тех, кто всегда в движении и выбирает быть в центре событий;

Central — для ценителей сервиса и достойного уровня комфорта;

SOHO — свободный, молодежный, энергичный. Здесь свое место найдут люди творческие и экспрессивные. В районе будут располагаться галереи, рестораны, кафе и модные бутики.

На данный момент в активной продаже находится первая фаза из трех доступных — Prime.

Квартиры бизнес-класса в Manhattan Prime

Первой стадией масштабного и амбициозного проекта стал МЖК Manhattan Prime с квартирами бизнес-класса. Комплекс состоит из шести домов по 16 этажей и включает в себя 360 квартир. Площади будут варьироваться от 39,8 до 120 кв. м.





МЖК Manhattan предоставит будущим жильцам премиальные условия:

консьерж в каждом подъезде;

фитнес-центр;

детская игровая комната;

мужская и женская комнаты;

зоны ожидания, колясочная и велосипедная;

зал торжеств на 50 человек;

круглосуточная охрана и двор без машин.

Архитектура и планировочные решения

Узнаваемым элементом небоскреба станет его треугольная форма, спроектированная в стиле знаменитого символа Нью-Йорка — здания-утюга Flatiron Building. Небоскреб будет украшен фигурными статуями. В качестве облицовки фасада будет использоваться премиальный строительный материал LAMINAM (Ламинам) — большая и при этом тонкая керамическая поверхность, способная обеспечить выдающиеся эксплуатационные свойства. Макет здания можно детально рассмотреть в офисе продаж проекта Manhattan.

Виды планировок:

1,5-комнатная — 38,7 кв. м;

2-комнатная — 62,2 кв. м;

2,5-комнатная — 59,9 кв. м;

3-комнатная — 85,3 кв. м.

Выбрать свой вариант квартиры бизнес-класса вы можете из 484 лотов и более 30 вариантов планировок. При этом компания предлагает гибкие условия оплаты, поэтому вы можете выбрать те, которые подходят именно вам.

Адрес: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асака.

Ориентир: Central Park.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−777−01−01.

Сайт: manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @manhattan.uz

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