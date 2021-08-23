Министерство сельского хозяйства Узбекистана и Агентство США по международному развитию (USAID) 20 августа подписали меморандум об укреплении взаимодействия в области развития сельского хозяйства через Проект USAID по развитию агробизнеса. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Минсельхоза и USAID.

В церемонии подписания приняли участие министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев, временный поверенный в делах посольства США Пол Политис и директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит.

Пятилетний проект USAID по развитию агробизнеса (стоимостью до 18,9 млн долларов США), инициированный в июле 2020 года, направлен на поддержку роста доли частного сектора в сельском хозяйстве Узбекистана посредством внедрения новых технологий и методов управления во всей цепочке создания добавленной стоимости плодоовощной продукции.

Усилия проекта сконцентрированы на увеличении объема производства продукции с добавленной стоимостью, вовлечении женщин и молодежи, обеспечении связи образовательных учреждений с потребностями частного сектора и содействии созданию благоприятных условий для развития сельского хозяйства. В рамках проекта уже начал свою деятельность Фонд развития агробизнеса, который будет софинансировать инновационные идеи частных агропредприятий по всему Узбекистану.





В ходе мероприятия USAID объявило о выделении дополнительных средств в размере 1 млн долларов США на поддержку женщин, занятых в сельскохозяйственном секторе. Эти средства будут использованы для совершенствования навыков сельских женщин в области информационных технологий и предпринимательства, расширения их возможностей для открытия коммерческих предприятий и получения штатной работы в местных компаниях.

«Мы высоко ценим поддержку правительства США в части технической помощи сельскохозяйственному сектору Узбекистана и развития потенциала производственно-сбытовых цепочек агропродовольственных систем, — отметил Жамшид Ходжаев. — Мы нацелены на создание современной системы государственного управления в сельхозсекторе и благоприятной агробизнес-среды».

«Более 10 лет USAID сотрудничает с правительством и частным сектором Узбекистана в области диверсификации сельскохозяйственного сектора в целях создания продукции с более высокой стоимостью, — сказала Микаэла Мередит. — [Новое] соглашение придаст дополнительный импульс нашей совместной работе в стране и повысит конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора Узбекистана».