Вечером 20 августа беженка из Афганистана родила ребёнка во время эвакуации через Узбекистан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане зарубежные страны эвакуируют своих граждан и афганских беженцев из Кабула через территорию Узбекистана. В частности, страна предоставляет Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешения на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, необходимое техническое и логистическое содействие.

За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств.

По данным Минздрава, в аэропорту Ташкента, куда выполняются рейсы из Афганистана, создан медицинский центр, в который входят сотрудники медико-санитарно-эпидемиологической службы, а также дежурные бригады станции скорой помощи Ташкента. При необходимости людям оказывается медицинская помощь.

В пятницу вечером гражданка Афганистана (1999 года рождения) Э. А. на 39−40 неделе беременности была доставлена в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4 на машине скорой помощи. 22-летняя женщина родила первенца. Мальчик родился с весом 3 кг 840 гр. Некоторое время ребёнок будет находиться под присмотром специалистов, говорится в сообщении.

МИД Узбекистана накануне сообщил, что 150 афганских граждан по собственному желанию возвратились на родину. Узбекистан договорился с «Талибаном» о «недопущении каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц».