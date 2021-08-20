Плачевное экономическое положение на нефтебазах отодвигает всю нефтегазовую систему назад, в то время как «Узбекнефтегаз» добивается сотрудничества с финансовыми институтами и почти завершил получение кредитных рейтингов. Об этом говорилось на совещании под руководством главы «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева, сообщила пресс-служба холдинга.

На мероприятии были рассмотрены вопросы устойчивого обеспечения отраслей экономики и населения нефтепродуктами, подготовки к уборке хлопка-сырца, агротехнических мероприятий по осенней вспашке и поставке дизельного топлива для уборки повторных посевных площадей.

«Несмотря на то, что на Бухарскую, Марокандскую и Андижанскую нефтебазы были назначены новые руководители и перед ними были поставлены новые задачи, до сих пор изменений нет», — говорится в сообщении.

Мехриддин Абдуллаев заявил, что будет рассмотрен вопрос об увольнении руководителей нефтебаз, которые не смогли внести в работу баз позитивные изменения по результатам 9 месяцев.

Неудовлетворительной была признана работа руководителей Навоийской и Тахиаташской нефтебаз, ответственным лицам департамента нефтепереработки поручено в кратчайшие сроки заново изучить деятельность этих нефтебаз.





Дебиторская задолженность по поставленной нефтебазами потребителям продукции на 1 августа составила 171,9 млрд сумов, в том числе по сельхозпредприятиям — 96,5 млрд сумов, по предприятиям системы — 9,8 млрд сумов, по прочим потребителям — 65,6 млрд сумов.

Глава «Узбекнефтегаза» отметил на примере Джизакской нефтебазы, что почти 50% дебиторской задолженности безнадежно.

«Такая дебиторская задолженность основана на грабежах, хищениях, по этой причине сегодня проводится расследование совместно с прокуратурой, и любые экономические преступления не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении.

Руководители некоторых нефтебаз самовольно реализовали продукцию ответственного хранения: Андижанская нефтебаза — 245 тонн бензина АИ-80, 1400 тонн дизельного топлива ЭКО, Бухарская нефтебаза — 567 тонн дизельного топлива ЭКО, Ферганская нефтебаза — 470 тонн АИ-80, 127 тонн АИ-91, 1133 тонны дизельного топлива ЭКО.

«В результате резко возросла дебиторская задолженность нефтебаз перед Бухарским нефтеперабатывающим заводом», — отмечается в сообщении.

Мехриддин Абдуллаев дал время для устранения задолженности и предупредил руководителей нефтебаз, что те, кто не выполнят поручение в срок, будут уволены безоговорочно.

Некоторые нефтебазы, однако, достигают относительно положительных показателей. Например, Термезская, Каршинская и Чинабадская нефтебазы устраняют дебиторскую задолженность и своевременно выплачивают заработную плату рабочим и служащим.

«Эти нефтебазы добиваются положительных результатов благодаря своевременному проведению работ по оптимизации и беспошлинной реализации нефтепродуктов, реализации неработающих станций раздачи топлива фермерам через биржевые торги», — поясняется в сообщении.

Всем руководителям нефтебаз даны поручения по устойчивому обеспечению отраслей экономики и населения страны нефтепродуктами, в том числе по поставке дизельного топлива, необходимого для посева зерновых культур, ухода за хлопчатником, подготовки к уборке хлопка-сырца, агротехнических мероприятий по уборке и осенней вспашке, а также для уборки повторных посевных площадей.

На ответственных лиц департамента финансового и комплаенс-контроля «Узбекнефтегаза» возложена задача по оперативному контролю за ситуацией на нефтяных базах: «Джизакская», «Марокандская», «Ферганская», которые имеют высокие экономические риски.

В случае выявления противоправных действий, таких как кумовство, на нефтебазах будут привлекаться органы прокуратуры, говорилось на совещании.

«Председатель правления предоставил руководителям нефтебаз ряд прав для самостоятельного принятия решений в интересах „Узбекнефтегаза“, при условии, прежде всего, отсутствия личных интересов, абсолютного недопущения коррупции и мародерства», — подчеркивается в сообщении.

По итогам совещания был составлен план мероприятий по реализации показателей, финансовому оздоровлению, цифровизации работы, осуществляемой нефтебазами в 2022 году.